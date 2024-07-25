执政党全党大会当晚，尹锡悦对幕僚们表示提议“与韩东勋共进晚餐”. July. 25, 2024 07:21. by 黄亨俊记者、申娜莉记者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 据悉，24日在首尔市龙山总统室举行的国民力量党新任领导层和落选候选人等人的晚宴，是前一天国民力量党全党大会选举韩东勋为代表、尹锡悦与他通话后向幕僚团提议而促成的。 据总统室有关人士透露，尹锡悦前一天（23日）在与幕僚团共进晚餐时，首先从党政大和谐的角度出发，提议与新任领导层等共进晚餐。由此，在全党大会举行一天后，晚宴得以举行。国民力量党去年3月8日举行全党大会后，尹锡悦时隔5天与时任党代表金起炫等新任领导层共进了晚餐。 据分析，在全党大会一天之后共进晚餐就得以举行，反映了一种担忧：韩东勋以62.8%的得票率取得压倒性胜利等情况下，随着韩东勋力量的提升，政府对党的控制力可能会减弱。此外，共同民主党将在25日的全体会议上主导对《蔡上等兵特检法》的再次表决，在这种情况下，如果出现8张脱离票，尹锡悦的否决权就会失效，特检法可能会通过，因此有分析认为，“即使是为了管控选票，也要谋求战略共生”。 特别是，如果全党大会之后再次出现“尹-韩矛盾”，今后不仅国政运营，政权再创也将出现困难，这种危机感也起了作用。总统室相关人士当天会见记者时表示：“此次全党大会比任何时候都激烈，昨天总统也通过贺词表示，‘党政要团结一心。是命运共同体’，今天的晚餐是大和谐的晚餐。”对于今后与韩东勋举行定期会晤的可能性，该人士表示：“我认为以晚宴为契机，可能会制定一些具体的方案。” 虽然当天党政立即通过晚餐会晤展示了和谐模式，但由于存在总统夫人金建希争议等诸多雷管，因此有人预测，今后党政关系将如何发展还有待观察。韩东勋在就职采访中就检察机关调查金建希一事表示，“应该更加考虑国民的眼光”。对此总统室高层相关人士则表示，“难以同意”，流露出不满。该人士表示：“韩（东勋）代表喜欢使用‘国民的眼光’一词，但选择第三场所并不是为了躲避国民的视线，而是因为是现职（总统夫人），不得不考虑警卫问题。除了警卫之外，当然可以前往检察机关，你知道这是我们所要求的吗？” 今后党内的党务工作者人选也将成为考验。特别是执政圈正在密切关注，亲尹锡悦派系的核心人物政策委员会议长郑点植是否会留任，新任事务总长和提名职最高委员等人选是否会重用亲尹派议员。在议会选举过程中，民生特别助理朱基焕被排除在比例代表当选权之外后，仅过一天就被任命为总统室特别助理等，出现过尹-韩矛盾由此达到高潮的先例。

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