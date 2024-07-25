“黎明杀机”在我们周围无处不在. July. 25, 2024 07:20. . “不合时宜的‘死亡蓝屏（Blue Screen Of Death）’使Y2K（2000年）的恐怖成为现实。”（英国《金融时报》） 20世纪90年代还很熟悉。电脑屏幕突然变蓝，瘫痪了。一般关掉再打开会好一些，但是因为郁闷，还会砰砰地敲打主机。那个时期，媒体也重点报道了2000年到来时全世界电脑都会停止的“千年虫（The Millennium Bug）”。没什么事，虽然又长了一岁。 当地时间19日，“全球IT（信息技术）大混乱”给西欧社会带来了巨大的冲击，甚至让人联想起Y2K。美国一家保安公司一次错误的更新导致世界各地电算障碍的情景提醒我们，超链接社会（hyper-connected society）并不只是玫瑰色。最重要的是，在医院、机场、咖啡厅等地发生的混乱表明，我们的日常生活很容易崩溃。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，此次事件仅经济损失就达“10亿美元（约1.39万亿韩元）以上”。 虽然新西兰农村超市的收银台也受到了很大的影响，但也有一些地方没有受到影响。主要使用自身服务器或国内云服务的韩国的损失也相对较小，但美国大城市大众交通网没有出现特别的障碍。纽约大都会交通局（MTA）表示：“虽然部分信息系统中断，但地铁和公交车的运行没有受到任何影响。”也许是为此感到自豪，MTA总经理杰诺•里弗表示：“纽约正在全速运行。”旧金山、芝加哥等地的公共交通也正常运营。 原因不是别的，正是落后于时代的“老旧化”。由于预算不足，原封不动地使用旧电算系统，因此没有成为此次最新更新的对象。旧金山交通局表示：“我们的系统甚至都没有联网。” 中国和俄罗斯之所以没有受到什么损失，是因为“脱钩（decoupling）悖论”。美国《华尔街日报》（WSJ）报道说：“这得益于美国对中国实行半导体出口管制后，中国国务院将海外软件更换为本国产品。”据英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯也在2022年乌克兰战争爆发后与国际社会隔绝，不可避免地致力于开发替代系统。也就是说，受西方制裁的阻碍，被排除在全球服务之外，反而更有利。 上月，英国周刊《经济学家》曾写过一篇题为《旅游指南为何不消失》的报道。该周刊指出了在网络世界看似要被淘汰的旅行书籍仍然畅销的现象。《经济学家》表示：“人们需要能够应对无法上网的情况的‘确定性（authenticity）’。值得信赖（trusty）的工具在任何时代都具有让人付钱的价值。” 旅游指南的人气给我们带来了很多启示。技术的进步既无法阻挡，也不能阻挡。落后的设备和封闭的独裁国家即使侥幸过一次，也不能说停滞或退步是正确答案。只是匆匆忙忙吃的饭难免会积食。即使慢慢走，也不能放弃基本。如果不应对变数，只追求大势，那么“死亡蓝屏”的下一个可能是我们。事后再打电脑，只会让手疼。

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