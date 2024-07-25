令人高兴的同时令人忐忑不安的婚姻和生育反弹. July. 25, 2024 07:20. . 5月新生儿数为19547名，连续两个月呈增加趋势。这是8年零6个月以来新生儿数首次连续两个月增加。生育的先行指标结婚件数也连续两个月增加20%以上，超过了2万件。统计厅分析说：“新冠流行期间推迟的结婚开始补办，结果生育也一同增加了。”结婚件数从2022年8月起持续增加。考虑到结婚和生育之间存在时差，而且韩国大部分生育都是出自已婚夫妇，因此有人期待去年5月下降到1万名左右的新生儿数是否已经触底。 今年第一季度的合计出生率下降到0.76名的情况下，新生儿数增加，这不能不说是一个久旱逢甘霖的消息。统计厅分析说，从30岁出头的初婚件数增加这一点来看，新婚夫妇特别供应等居住支援和地方自治团体的结婚补贴等起到了效果。实际上，向新婚夫妇发钱最多500万韩元结婚奖金的大田、支援租金利息偿还额的大邱等地，结婚件数大幅上涨。 新生儿数的突然反弹，究竟只是导致结婚和生育骤减的新冠疫情带来的暂时性基底效果，还是会延续为长期趋势，还有待观察。低出生率本来是“无药可治”，如果按照统计厅的说明，是政策取得了效果，真是万幸。但目前还是难以轻易下结论的提心吊胆的状况。地方自治团体的现金性支援在短期内可能会鼓励结婚和生育，但长期效果还没有得到证明。另外，现在处于结婚适龄期的1991-1995年出生者是在一年新生儿数恢复到70万名的时期出生的。也有可能是随着母亲数量的增加，新生儿数量的机械性反弹。 经济合作与发展组织在最近发表的韩国经济报告中称韩国是低生育的“世界冠军”。报告还暗淡地预测说，韩国人口在60年后将减至一半，并强调：“低生育不存在特效药，因此需要综合性的接近”“要完成商品市场和劳动市场的广泛结构改革以及目前正在实行的家庭政策。”也就是说，要一步一步地消除结婚、生育、育儿带来的障碍，同时要尽快进行降低青年竞争压力的韩国社会的整体结构改革。只有下定决心，加快结构改革速度，好不容易迎来的结婚和生育的反弹势头才不会减弱。

한국어