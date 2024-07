偶像音乐,消暑的“夏日颂”大战. July. 24, 2024 07:35. by 史智媛记者 4g1@donga.com. “歌曲很凉爽,但姐姐们却很火辣。感觉就像开着空调盖着被子一样。” 这是女子组合KISS OF LIFE1日推出的歌曲《Sticky》的油管MV视频中的留言之一。《Sticky》是一首表现想和相爱之人逗留在一起的心情的舞曲。与2000年代感性突出的前作《Midas Touch》不同,清凉轻快的旋律非常突出。亮点舞蹈“电臀舞Twerking”也因油管Shorts短视频等受到关注而成为话题。 最近迎来出道1周年的KISS OF LIFE凭借《Sticky》获得了很好的反响。继在音乐节目中占据第1位之后,又进入了Melon、Bugs、Genie等主要音源排行榜的前10名。有人评价说:“新一代夏日女王登场了。”该组合隶属于2020年成立的新生企划公司S2娱乐。在大型企划公司所属偶像备受瞩目的歌谣界,KISS OF LIFE的善战是非常罕见的。 点燃盛夏歌谣界的歌手们正在展开“夏日颂大战”。充满活力和轻快的旋律加上亮点舞蹈的舞曲特别多。文化评论家河在根表示:“季节歌曲的优点是,一旦在市场上站稳脚跟,每年都会热销,因此很多歌手都瞄准了这个市场”,“季节特性上给人清凉感觉的夏季歌曲将会更加多样化。” 女子组合(G)I-DLE8日发行的迷你专辑《I Sway》的主打歌《Klaxon》备受瞩目。(G)I-DLE的夏日颂是继2020年推出的《DUMDi DUMDi》之后时隔4年推出的歌曲。这与去年5月的《Queencard》、今年1月的《SuperLady》等最近推出的充满魅力的主打歌氛围截然不同。清爽的弦乐和有节奏的吉他声展现了清凉的夏日感觉,亮点舞蹈是很容易模仿的“蜡笔小新舞”。(G)I-DLE通过此次的迷你专辑《I Sway》连续3次实现了百万销量。 像“Water Bomb”这样的夏季庆典上备受瞩目的表演型歌曲也很受欢迎。去年女子组合IZ*ONE出身的权恩妃在Water Bomb上展示的《Underwater》就是代表性的例子。这首歌虽然于2022年1月发行,但随着直拍大受欢迎,歌曲也逆势而上。大众音乐评论家郑珉载表示:“表演重要的K-POP偶像们瞄准了在夏天展现清凉、运动形象的优点,正在持续发行夏日颂。” 元祖夏季女王女子组合SISTAR的成员孝琳22日在官方油管上公开了数码单曲《Wait》的预告视频。视频中孝琳展示了自己特有的晒黑皮肤,散发着夏日气息。有评价称,“我要通宵跳舞”的歌词和中毒性强的节奏给人留下了深刻的印象。

