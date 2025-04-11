穿着白色球童服和爸爸一起击球…大师赛成为庆典现场. April. 11, 2025 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 虽然距离“决战日”还有一天，但9日（当地时间），奥古斯塔国家高尔夫俱乐部笑声不断。因为美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事—大师赛的传统活动“三杆洞竞赛”在庆典氛围中举行。从1960年开始，每年在大赛开幕前一天举行的三杆洞竞赛是象征大师赛的活动。 三杆洞竞赛将在高尔夫球场内另外设置的9个标准杆为3杆的球洞进行。参赛选手的家人、恋人、熟人等作为球童出场，偶尔还会亲自击球。 没有义务参加。尽管如此，选手们还是翘首以盼能够制造回忆的此次活动。100码左右的球洞难度并不高。据说，三杆洞竞赛场地设计企划刚出台时，部分高尔夫俱乐部会员甚至嘲笑说这是“儿童用场地”。 这次活动的主角是孩子们。选手们的儿子和女儿们穿着可爱的白色球童服，努力像爸爸一样打出漂亮的击球。2015年大师赛冠军乔丹•斯皮思（32岁•美国）的儿子萨米（4岁）当天在2号洞用一号木开球，采用交叉握杆法，将球击出约30码，落在球道中央。2023年大赛冠军得主琼•拉姆（31岁•西班牙）的儿子凯帕（4岁）用脚踢高尔夫球，引发了现场一阵笑声。看到这一情景，拉姆说：“未来的足球明星儿子，既然如此，踢向洞口怎么样？” 儿子（安）秉勋（34岁）也和妻子、两个子女一起享受了三杆洞竞赛。最近开始学习高尔夫的孙子善宇（5岁）在爸爸的注视下努力推杆。 在大赛即将到来之际，需要集中进行状态管理的选手们在开赛一天前享受这样的活动，这是大师赛独有的特点。与女儿波比（5岁）一起参加三杆洞竞赛的罗里•麦克罗伊（36岁•北爱尔兰）也露出了“爸爸微笑”。只要夺得大师赛冠军就能实现职业生涯全满贯的麦克罗伊表示，“度过了愉快的下午，现在将好好休息，准备大师赛第一轮比赛。” 天亮后，95名参赛选手将忘记昨天的回忆，投入到激烈的击球对决中。值得庆幸的是，麦克罗伊和秉勋都没有在三杆洞竞赛中夺冠。历届三杆洞竞赛冠军在同年获得大师赛冠军，成为“绿色夹克”主人公的事例至今没有人能做到。

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