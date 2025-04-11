官衙的横行霸道. April. 11, 2025 07:29. . 看到孩子们模仿官衙审问罪人的场面玩耍的样子，父亲的心情非常苦涩。也许是因为有可爱的角落，所以露出了笑容，但这能只是笑吗？对他们愚蠢的游戏不禁失笑。看着这一切的诗人站在了孩子们的一边。父亲怎么会不知道他们就是自己的镜子。一边只是游戏，另一边却是人命关天的刑罚。论程度，有天壤之别。忍不住说出的一句话。“孩子们更聪明。” 两个“游戏”诗人像是旁观者，淡然比较，收尾一贯的意图是对官衙横行霸道的斥责。把孩子的游戏和官衙的审问视为游戏的讽刺非常辛辣。叙事虽然枯燥，但信息反而变得更加清晰。这首诗如实地展现了宋诗的特征，宋诗比唐诗更重视理性逻辑。 一群儿童模仿官府鞭打“犯人”，父亲怜爱这些不懂事的孩子，在一旁嘲笑。 父亲为官坐在公堂上对那些犯人鞭打连带呵斥，他的做法，比那些群儿能强多少呢？ 孩子们鞭打“犯人”，游戏而已，而父亲发怒鞭打，把人打到皮开肉绽鲜血满地。 同样是“游戏”，到底谁后谁先。我笑着对父亲说，孩子们更聪明。 原文：群儿鞭笞学官府，翁怜痴儿傍笑侮。翁出坐曹鞭复呵，贤于群儿能几何。儿曹相鞭以为戏，翁怒鞭人血流地。等为戏剧谁后先，我笑谓翁儿更贤。―《有感》宋•张耒（1054~1114年）

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