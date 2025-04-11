泽连斯基：“至少有155名中国人加入俄军参与对乌作战”. April. 11, 2025 07:30. by 趙은아 achim@donga.com. 乌克兰总统泽连斯基声称，在乌克兰与俄军并肩作战的中国人至少有155人。据悉，与在俄罗斯领土库尔斯克战斗的朝鲜军队不同，中国人在乌克兰领土发生的交火中被抓获。越来越多的人担心，帮助俄军并与乌克兰军队作战的外国军队和人员的活动是否正在扩大。 据《基辅独立报》和路透社等媒体9日报道，泽连斯基总统当天表示，“在乌克兰领土内与乌克兰作战的中国人多达155人”，“我们正在继续收集情报，相信（中国人）会更多。”泽连斯基总统特别解释说，“已经掌握了155名（中国人）的护照信息、出生地、中国文件、年龄等”，“他们在俄罗斯第70独立警备车辆化步枪旅、第255步枪师团等服役。” 此前，乌克兰在本国领土内的激战地东部顿涅茨克俘虏了与俄军并肩作战的两名中国人，并于8日公开了他们的个人信息。 现在乌克兰内外有分析认为，与从国家层面派兵的朝鲜不同，中国人可能作为雇佣兵参战。但是在乌克兰，有人批评说，中国政府帮助本国国民作为雇佣兵加入俄罗斯军队。另外，乌克兰还在调查中国当局是否对与俄军并肩作战的中国人下达指示。泽连斯基说：“他们（俄罗斯）通过TikTok等中国社交媒体发布（参与战斗）广告，中国政府知道此事。”另外，乌克兰逮捕2名中国人后，召见中国大使，要求对方做出官方解释。 但中国方面的立场是政府没有介入。中国外交部发言人林剑9日在例行记者会上表示：“中国政府一直要求国民远离武力冲突地区，不要以任何形式介入武力冲突，特别是不要参与任何一方的军事行动。

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