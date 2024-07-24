社会主义国家越南也未能阻止“拥有自己的房子”的梦想. July. 24, 2024 07:35. . 笔者不久前从越南河内出差回来，印象最深的是房价。高级公寓、别墅、国际学校、大型商业区聚集在一起，被称为“河内江南”的新兴富村“星湖城（Starlake City）”的房价不亚于韩国首尔外围还不错的公寓的水平。 一个20坪（1坪约合3.3平方米）型公寓目前的市价为5亿韩元左右，比2018年开售时上涨了80%。月租也不容小觑。20坪左右的月租为1800美元（约249万韩元），30坪左右的月租为3000美元（约415万韩元）。从2006年开始，大宇建设正在建设中的新城“星湖城”的公寓不仅外观相似，内部结构和收尾材料也与最近在韩国建造的公寓一模一样。 据国际货币基金组织推测，今年越南的人均国内生产总值为4632美元，仅为韩国（3.4653万美元）的七分之一。虽然很难单纯地与房地产税制和交易方式、法律体系不同的韩国进行比较，但考虑到经济规模的差距，是非常高的房价。 公寓小区旁边的别墅甚至更贵。这是因为越南人相比公寓更喜欢占地面积更大的别墅，目前出现了集中需求。2016年以150万美元（约20亿韩元）出售的一栋别墅目前以400万美元（约55亿韩元）左右成交。更宽敞、位置更好的最高级别墅的成交价超过了70亿韩元。大宇建设当地相关人士暗示：“对于预计明年开售的房子，很多人都在等待。” 越南的土地归国家所有，个人和企业只能拥有建筑物所有权和土地使用权。但如果是越南国民，仅限于住宅，可以永久使用土地，实际上无异于拥有住宅。也可以继承。社会主义国家也开启了追求购房欲望的道路。 在当地见到的韩国企业相关人士一致认为，最近河内房价大幅上涨是因为供应不足。随着经济的快速增长，城市人口正在增加，但住宅供应却跟不上。 韩国房地产市场也大同小异。以7月15日为基准，首尔公寓的全租价和交易价格分别连续61周和17周上涨。特别是在偏好度较高的“麻龙城（麻浦、龙山、城东）3区”和“江南3区（江南、瑞草、松坡）”房价急剧上涨。 这也是因为十分担心短期内首尔公寓供应不足。另外，也有很多人分析说，过去房价暴涨时错过购买时期的需求者们正在正式准备自己的房子、更换房子。以前政府阻止对高价住宅的贷款，征收惩罚性税金，压抑的需求正在恢复。 现政府表示，不会沿袭前政府的失败，将放宽限制，增加住宅供应。但目前市场上还没有出现可以感受到的供应效果。当然，由于工程费暴涨，首尔主要整备事业被推迟的影响很大。但是，很少有人认同政府以与首尔相距甚远的3期新城和青年租赁住宅为根据、表示“供应充足”的信息。不要忘记，供应充足的前提条件是有需求的地方。

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