只有能在家中老死，个人和社会才能幸福. July. 24, 2024 07:34. . 健康地生活、像在自己家里入睡一样迎接临终，是所有人的愿望。韩国人最喜欢的临终场所是家，1990年代初期，每10人中有8人在家迎接临终。但是现在，大部分是在医院里全身挂着医疗器械结束生命。在家中迎来舒适临终的情况只有16%。这是因为在家很难得到医疗和照顾服务。 《东亚日报》采访组最近参观的荷兰老人照料现场表明，如果把医疗、护理、疗养制度联系起来运营，在家迎接临终并不难。荷兰从20世纪70年代开始构建综合照料体系，在医院去世的比率为23.3%，在经济合作与发展组织成员国中最低。高龄者们在日间照料设施里与邻居一起打理屋边地、饲养动物，度过充满活力的老年生活。包括痴呆症在内，即使患有慢性疾病或骨折，也不住院，在家接受上门治疗和护理。即使处于难以独自生活的状态，也可以在与家相似的环境中自己做饭、洗衣服。 像荷兰一样正在经历急速老龄化的发达国家把保障“在自己家里老死的权利”作为老人福利政策的中心目标。这是为了让家人与社会建立健康的关系，充满活力地生活，最终迎来尊严的死亡。为了减少不必要的医疗行为和医疗费负担，有必要制定尽可能不让患者在医院接受治疗、直到临终为止帮助患者在家里的政策。据研究海外事例的资料显示，用于65岁以上高龄者的医疗费占全体医疗费的一半。 在韩国，由于针对老年人的医疗照顾体系不完善，如果上了年纪身体不适，就会辗转于疗养院、疗养医院、急诊室、重症室，只会在接受一堆不必要的检查后结束了生命。这是在把尖端医疗技术用于延长痛苦死亡，而不是延长有意义的生活。因此，医疗费负担也加重到了威胁健康保险财政的程度。现在，死亡的质量和生活质量一样重要。只有在没有肉体痛苦的情况下，在平时生活的地方，在家人的注视下迎来平静的临终，个人和社会才能幸福。

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