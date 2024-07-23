巴黎奥运会年龄最小的参赛选手、11岁的中国少女“有望在滑板上获得奖牌”. July. 23, 2024 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “虽然年纪小，但我想让大家知道我能滑好滑板。我也想像大人一样实现夺得奖牌的梦想。” 中国“少女”滑板国家队选手郑好好在接受香港媒体《南华早报》采访时发表了参加2024巴黎奥运会的感想。年龄11岁零11个月的郑好好是参加本届巴黎奥运会年龄最小的运动员。 郑好好从7岁开始学习滑板，从10岁开始获得全国滑板大赛冠军，一跃成为神童。中国最大的门户网站“百度”将郑好好（的民族）标记为朝鲜族。 在2021年举办的东京奥运会上，滑板首次被列为奥运会正式比赛项目，主要由10多岁的选手参加。本次大赛最年轻的参赛者第2名费伊•埃伯特（14岁零8个月•加拿大）和第3名斯凯•布朗（16岁•英国）同样也是滑板选手。 如果郑好好夺冠，将成为历史上最年轻的奥运会金牌得主。目前的记录是1936年柏林奥运会跳水3米跳板冠军得主玛莉•加斯特林（美国）保持的13岁零267天。 巴黎奥运会年龄最大的参赛运动员将是61岁零3个月的加拿大国家马术选手吉尔•欧文。即将参加个人第一届奥运会的欧文说：“感觉不到我的年龄是61岁，感觉自己好像才31岁。”据西班牙媒体《阿斯报》报道，在试图参加奥运会的选手中，澳大利亚马术国家代表玛丽•汉娜（70岁）虽然比欧文年龄大，但汉娜已被登记为预备选手，因此只有澳大利亚国家队出现受伤或弃权选手才能替补参加奥运会。 另外，参加巴黎奥运会的韩国选手中最年轻和年龄最大的都是射击选手。年龄最小的选手是参加女子射击10米气步枪比赛的17岁高中生潘孝珍。年龄最大的选手是参加女子射击飞碟项目的李保那，今年43岁。

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