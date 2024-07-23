“微软引发的IT大混乱费用可能超过1.4万亿韩元”. July. 23, 2024 07:50. by 南慧贞记者 namduck2@donga.com. 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，因微软（MS）的云服务障碍引发的“全球信息技术（IT）大混乱”，其经济费用可能超过10亿美元（约1.4万亿韩元）。 据CNN21日（当地时间）报道，美国安德森经济集团的首席执行官（CEO）帕特里克•安德森预测，此次IT大混乱的费用将远远超过10亿美元。安德森经济集团是推算罢工或事业中断等事件引发的经济费用的特殊企业。 安德森CEO表示：“过去向美国汽车销售公司提供服务的软件企业CKD全球黑客攻击产生的费用估计为10亿美元。此次事件以多种方式对更多的消费者和企业产生了影响，并造成了难以修复的损失。航班取消带来的损失和航班延误带来的人工费和燃料费等，比CKD事件时产生了更大的费用。” 韩国政府在掌握国内损失规模的同时，开始制定防止再次发生的对策。科学技术信息通信部20日在首尔与微软召开紧急会议，讨论了有关云服务障碍的后续措施。科学技术信息通信部方面表示：“微软正在最大限度地支援受害顾客公司等，正在监测是否发生追加损失。补偿等问题正在与美国总公司继续讨论。”国土交通部也计划近期与航空公司召开相关对策会议。国土部当局者表示：“目前还没有具体讨论赔偿问题。为了防止类似此次事件的发生，将讨论今后的对策等。”

한국어