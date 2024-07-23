检察总长李元锡：“调查金建希女士没有遵守原则”……总统室：“要从政吗？”. July. 23, 2024 07:50. by 许东俊记者、申娜莉记者 hungry@donga.com、journari@donga.com. 检察总长李元锡就首尔中央地方检察厅对总统夫人金建熙进行非公开调查一事表示：“没有遵守原则。向国民深表歉意。”他公开批评检方调查组在没有事先报告的情况下对金建希进行调查，并向国民道了歉。总统室表现出“检察总长想从政”的激烈反应。 李元锡22日在首尔瑞草区大检察厅接受记者采访时表示：“虽然说过我们法律面前没有例外、没有禁区、没有特惠，但在调查总统夫人的过程中没有遵守这样的原则，最终没能遵守与国民的约定。”他还说：“虽然没有接到一线检察厅的任何报告，但没能正确领导一线检察厅也是我的责任。” 李元锡还表示，“我会尽全力做我能做的事情。如果还不够的话，到时候我会对我的去留进行判断”，表明了不会马上辞职的意思。 首尔中央地方检察厅调查组20日在首尔市钟路区总统警卫处附属大楼对金建希进行调查，过了10个小时后才向李元锡报告，引发了“跳过总长”的争议。李元锡22日上午从首尔中央地方检察厅厅长李昌洙（音）那里接到“根据自己的判断进行了非公开面对面调查”的报告后，指示大检察厅监察部进行真相调查。据悉，李昌洙对李元锡说：“不管事情经过如何，对报告迟延感到抱歉。” 总统室表示，“这是检方内部的问题”，没有正式表明立场。但内部对李元锡的表态非常不满。总统室高层负责人在与《东亚日报》的通话中表示：“无论是报告还是跳过，这都是检方内部的问题。我无法理解（李元锡）总长是不是想从政。虽然调查符合规定，但不知道为什么总是把问题当作问题。”

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