金施佑238码的一杆入洞，书写英国公开赛新历史. July. 22, 2024 07:52. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国高尔夫球手金施佑（29岁）刷新了美国职业高尔夫（PGA）巡回赛大满贯赛事英国公开赛最长距离一杆进洞纪录。 21日，金施佑在英国苏格兰皇家特隆高尔夫俱乐部（71杆）举行的大会第3轮比赛17号洞（3杆），成功打出了238码（约218米）的一杆进洞。金施佑利用3号铁球开球，球落在果岭前方弹起后一路向前冲，然后完美地进洞。 与球童拍手庆祝的金施佑表示，“看到球越过果岭边缘后，本以为进入了洞口6米之内的范围，但听到人们的呐喊后才知道自己是一杆进洞了”，“到目前为止（正式比赛）曾6次左右打入一杆进洞，但今天印象最深刻，最令人惊奇。” 在此之前，弗兰克•里克利特（55岁•美国）在2001年创下的212码（约194米）一杆进洞是英国公开赛最远一杆进洞记录。当时在英格兰皇家利瑟姆及圣安妮高尔夫俱乐部举行的第2轮比赛5号洞（3杆）上，里克利特用6号铁杆开球，一杆就把球送进了洞里。 从1923年开始，此次是英国公开赛第10次在皇家特隆高尔夫俱乐部举行。在此前的9场比赛中，没有一名选手在17号洞打出一杆进洞。今年大赛第1、2轮比赛时，17号洞是减少杆数最少的地方（只有12名选手的成绩低于标准杆）。金施佑在第一轮比赛时在该洞吞下双柏忌，第二轮比赛时吞下柏忌。 美国日刊《今日美国》表示，“绰号为‘兔子’的17号洞对于选手们来说是最苛刻的洞”，“在高尔夫球场亲自认证的‘艰难的3杆洞’打入一杆进洞，给人留下了更深刻的印象。”

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