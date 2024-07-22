微软云服务瘫痪的世界. July. 22, 2024 07:49. . 19日，因美国微软（MS）云服务发生故障，全世界正经历了信息技术（IT）瘫痪事态。在美国、德国机场，飞机被困，英国、澳大利亚的证券交易所和电视台等出现了电脑画面停止运转的“蓝屏现象”。在国内，部分低成本航空公司（LCC）的出票也出现了问题。据说，要完全恢复，最长需要几周时间。这是赤裸裸地暴露出通过IT连接的“超链接世界”潜在危险性的事件。 在通过网络连接的超大型数据中心储存软件、数据，必要时可以随时拿来使用，这就是云服务。与自身系统相比，可以节约费用，因此国内外很多企业都在使用。发生事故的微软云服务在全球市场的占有率为25%，位居第二。排在第一位的是亚马逊（31%），第三位是谷歌（11%），美国的巨头垄断了70%的市场。 据悉，此次事故是负责微软云安全的美国网络安全企业在更新软件的过程中与微软的Windows操作系统发生冲突而发生的。据推测，利用云服务使用Windows的企业和个人的850万多台电脑出现了问题。全球数万架飞机的运航被迫取消、推迟等，损失规模正在持续扩大。 对于IT依赖度居世界最高水平的韩国来说，此次事故具有很大的启示意义。因为与前年因京畿城南市数据中心火灾发生的KakaoTalk聊天工具和Kakao出租车故障、去年地方行政电算网瘫痪导致信访服务中断时一样，这是高度集中的IT系统出现问题而引发的事故。再次确认，无事故、稳定地运营极度复杂的大型IT体系，对于世界顶级企业来说也是一件困难的事情。 以此次事件为契机，政府和企业应该重新检查因过度集中而导致的信息通信基础设施的脆弱性，并加强备份系统，以防万一。美国几家大科技公司主导的生成型人工智能（AI）产业越是高度化，类似事故的危险性就越大。确保不过度依赖海外，而且也不过度依赖特定企业的“自主性”将越来越迫切。

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