针对朝鲜飘送垃圾气球，韩国连续两天启动对朝扩音器进行回应. July. 20, 2024 07:26. by 孙孝周记者、林宰赫记者 hjson@donga.com、heok@donga.com. 作为应对18日至19日朝鲜第八次强行飘送垃圾气球的措施，韩国军方重启了对朝鲜的扩音器广播。如果说上个月突然重启的扩音器广播是2个多小时的“浅尝试听”，那么这次是在朝鲜飘送气球后的18日晚开始广播的，历时10个小时。韩国军方在朝鲜没有飘送气球的19日下午也进行广播等，连续两天进行了高强度应对。 联合参谋本部当天表示：“正如韩国军方数次严重警告的那样，前一天（18日）晚上至当天凌晨，对朝鲜飘送垃圾气球的地区实施了扩音器广播。”从气球越过军事分界线后的18日下午6点开始，广播一直持续到全部结束飘送气球的当天早上4点。韩方上个月9日时隔6年重启扩音器广播时，到飘送垃圾气球的第二天才实施，实施时间也缩短到2个小时左右。与当时相比，目前韩国军方的应对速度加快，强度也大幅提高。 据悉，当天的广播时隔39天再次播出，集中向气球飘送原点进行。据悉，这两天朝鲜飘送气球的地点是距离仁川江华岛数十公里的黄海南道半岛地区。对此，韩国军方同时启动了设置在江华岛等西部战线地区的多台固定式扩音器，实施了广播。 韩国军方当天早上4时关闭扩音器广播，12个小时后的下午4时重新打开了广播电源。据悉，与两天来一直以西部战线为中心进行的广播不同，此次动员的扩音器规模虽然相似，但把实施地区改为西部、中部、东部等整个战线。节目播出时间比前一天缩短了6个小时左右。政府相关人士表示：“持续两天的扩音器广播中，朝鲜也有准备飘送气球的动向，因此当天下午再次进行了广播。在朝鲜宣布停止飘送气球之前，将变换地区和时间继续广播。” 此前，在朝鲜第四次至第七次飘送气球期间，韩方没有重启广播，但为应对第八次飘送重启了广播，其背景也备受关注。联合参谋本部相关人士表示：“尝试过给朝鲜反省时间，但朝鲜的态度没有变化，所以决定重启。” 此外，联合参谋本部表示：“朝鲜两天来一直飘送到凌晨的气球有200多个，其中40多个落在了京畿道北部等南方地区。”内容物大部分是剪纸的，没有肥料等污物。

한국어