复原的“议政府旧址”只有石头……要有想象力. July. 20, 2024 07:25. . “到处只有‘石头’，感觉很荒凉，也不知道是什么意思。” 记者18日在首尔市钟路区光化门前“议政府地历史遗迹广场”见到的李某（48岁）说：“迎来了暑假，和孩子们一起逛完景福宫后找到这里来，低于期望值。”周围的外国游客们也扫视了用英文写的招牌和“石头”后，正忙着向对面的景福宫走去。 他们看到的“石头”是告知朝鲜时代议政府建筑旧址位置的基石再现品。朝鲜时代真正的基石被埋在覆土的草坪下。首尔市在议政府旧址上结束了约8年的挖掘调查及整顿，上个月公开了历史遗址广场。 但是，在1.13万平方米的广场上，只有基石再现品、卫生间和几张长椅。入口处的牌匾上只记录着议政府的历史渊源等，却找不到在这里活着的政丞郑道传或黄喜等主要人物的故事。如果不熟悉古建筑和朝鲜王朝历史，光看石头难以领略其历史意义。 朝鲜时代的议政府不是单纯的国家机关。位于朝鲜王朝首宫（法宫）景福宫正门（光化门）东侧的第一个位置，具有最高行政机关的地位。最重要的是，议政府凝聚着设计朝鲜王朝的改革家郑道传的蓝图和统治哲学。他在《朝鲜经国典》中写道：“国王既可能愚蠢也可能明智，既可能强大也可能脆弱，不会完全一致。因此，宰相应该弥补君王的缺点，发挥长处，引导其走上正道。”其中暗含着他的革命思想：虽然是王朝国家，但不是通过某一个人，而是应该通过系统来运营国家。他所构想的朝鲜，是阻止国王亲理万机、由宰相主导实际统治的国家。这是通过稳定的国政运营，安抚百姓的苦心产物。 因此，相当于行政各部的六曹通过由三政丞组成的议政府向国王报告或接受指示的结构得以落实。只要有问题，哪怕是国王所命，议政府在下达六曹之前就会提出异议，积极牵制王权。正因如此，通过政变掌权的太宗和世祖实行六曹直启制（国王直接向六朝下达指示或听取报告的制度），使议政府无力化。最近，有人主张要削弱权力过于集中的总统室的力量、恢复部门的政策领导能力，其根源就是这种历史传统。 为了向市民正确传达议政府的多重历史意义，仅靠几个基石是不够的。文化遗产界一些人士建议，作为替代方案，有必要通过演出、音乐会、讨论会等，讲述经过议政府和这里的人物们的故事。利用集体智慧主导国政的议政府的意义，设立政策讨论会场，也是一种方法。为了帮助访客理解，可以考虑复原部分建筑物，或者像庆州皇龙寺址一样在遗址外围建立展示馆。 当然，为了最大限度地维持文化遗产的原貌，市当局在遗址复土后只放置基石再现品的的决定，也并非无法理解。但是，偏重于文化遗产保存而忽视活用的时代已经过去。

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