外国人眼中的韩国，有这么有趣吗？. July. 20, 2024 07:25. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 几年前，记者见到了日本鸟取县负责文化旅游的公务员。他们表示，韩国有一种叫桑拿房的地方，说可以洗澡还能住宿，还可以玩电脑游戏、看电影，觉得非常神奇。看到这个样子，记者说还有其他很多好地方，比如保龄球馆、练歌厅、热桑拿浴，还有像冰箱的“冰屋”，他们说“唉？唉？”，露出无法想象的表情。那时，我切身感受到了我们所熟悉的东西对外国人来说是非常有趣和神奇的事情。 这本书中包含了虽然我们都知道，但在外国人眼中，不得不说神奇的故事。“在欧洲和美国，一个牡蛎的价格基本是4~5美元，有的甚至更贵。在市场上，牡蛎也一般都是数着个数销售。但在韩国，牡蛎不按个数销售，而是按重量销售。超市去壳的牡蛎20只左右，售价在5美元左右。”（出自《首尔，不眠之城》） 真是一本奇妙的书。正如大家所见，其实内容对我们来说并不新鲜，但是一想到不懂韩国的外国人读着觉得神奇，就觉得奇怪，很有意思。 第一次吃五花肉后被吓得睁大眼睛的西方人，或者高喊“挑战！”吃青阳辣椒后倒下的日本人，好像在YouTube上看到的感觉。 作者表示，在韩国丢失物品的危险非常低，并介绍了与咖啡厅一起举行比赛当天地铁站内物品保管箱的事例。因为聚集了数万人，保管箱不足的话，就放在附近，比赛结束后带走的包多达数百个。如果知道快递物品放在家门口，甚至快递司机开着车门送货，谁都不拿走，会有多少外国人不会感到惊讶呢？而且，无论是卡车还是摩托车，都处于启动状态。 该书还把相同的内容翻译成英语，所以书比较厚。作者说，是利用人工智能（AI）和聊天GPT把韩文原稿翻译成英语的，看AI是如何翻译韩语的，也很有趣。

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