在野党强推“全民补贴25万韩元”“黄色信封法”……是要诱导否决权吗？. July. 20, 2024 07:25. . 共同民主党籍议员前天在国会行政安全委员会上，在国民力量党籍议员们退场的情况下，通过了《克服民生危机的特别措施法》。这是政府和地方自治团体用地区爱心商品券向国民每人发放25万-35万韩元的法案。同一天，在野党在国会环境劳动委员会案件调整委员会上单独表决了“工会及劳动关系调整法修订案”（又名“黄色信封法”）。共同民主党计划25日左右在国会全体会议上处理这些法案。 “全民25万韩元支援法”是4月10日议会选举当时共同民主党代表李在明为支援陷入困境的个体户和小工商业者而提出的公约。政府和执政党表示反对说，认为即使增加国家债务，投入13万亿韩元以上的资金，提振景气的效果也不会达到其一半，只会使尚未稳定下来的物价再次不稳定。因为“法律颁布3个月后发放”等强制政府财政执行的内容，侵害了政府的权限预算执行权，违反了三权分立原则，争议也很大。 “黄色信封法”是在野党在上届国会时通过的法案，因尹锡悦总统行使否决权而告吹，目前正在推进在第22届国会上进一步加强的内容。内容包括，将劳动者的范围扩大到组织工会或加入工会的个人事业者、特殊形态劳动从业人员，并将使用者范围扩大到外包企业。经济界担心，如果实施该法，劳动争议将无法控制地增加。有人指出，特别是规定不能向进行非法行为的工会成员个人追究损害赔偿责任的部分，给非法争议带来免罪符，侵害了宪法规定的财产权。 政府和执政党一直强烈反对这两个法案，因此，即使在野党单独在全体会议上通过这两个法案，总统当然也会行使否决权。“25万韩元支援法”不仅不符合高物价、大规模财政赤字的经济现实，而且改善国民生活质量的效果也不确定。“黄色信封法”甚至会动摇劳资关系的根基。共同民主党却对法案的危险性睁一只眼闭一只眼，表示要速战速决地推进法案。这只能看作是诱导总统行使否决权后，再主张“执政势力阻止了为国民和劳动者的立法”，试图获取政治利益。

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