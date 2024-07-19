出演朴赞郁《同情者》的小唐尼获艾美奖最佳男配角提名. July. 19, 2024 07:47. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 出演朴赞郁导演执导的美国电视剧《同情者The Sympathizer》的演员小罗伯特•唐尼（照片）入围艾美奖最佳男配角奖提名名单。 17日（当地时间），美国电视艺术科学学院将HBO频道播出的《同情者》的演员小唐尼提名为第76届黄金时段艾美奖最佳男配角候选人。凭借电影《钢铁侠》系列而闻名的他在该剧中一人饰演了美国中央情报局（CIA）要员、众议员、电影导演、教育家等4个角色。《同情者》是根据2016年获得普利策奖的越南裔美国作家阮清越的同名长篇小说改编的7集电视剧。朴导演在美国首次担任导演和制作，受到了关注。 事实上，最近因涉嫌为韩国情报机构担任特工而被美国检察机关起诉的韩裔朝鲜问题专家秀美•特里（韩文译名：金秀美）作为电影《逃离乌托邦Beyond Utopia》的共同制作人，入围了纪录片制作部门的提名名单。该片讲述了在卡莱布传教会牧师金圣恩的帮助下逃离朝鲜的一家四口展开一场随时都有生命危险的艰苦旅程的故事。除此之外，出演电影《过往人生Past Lives》的韩裔演员葛蕾塔•李凭借苹果TV+播出的《早间新闻The Morning Show》获得了电视剧系列部门最佳女配角奖提名。

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