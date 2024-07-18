国情院情报活动被美国摸了个通透. July. 18, 2024 07:41. by 密尔沃基=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦检察机关当地时间16日以涉嫌违反《外国代理人登记法》为由，起诉了美国中央情报局出身的韩裔朝鲜问题专家、美国外交协会资深研究员秀美·特里（韩式人名音译为金秀美，照片）。美检察机关认为，她在没有向美国政府申报的情况下代理韩国政府，实际上作为韩国的非法说客开展活动。 特别是，在联邦检察院的公诉状中，以外交官身份被派遣到美国的韩国国家情报院高层干部们购买名牌包送给金秀美的监控录相截图、双方在“米其林星级”高级餐厅吃饭的照片等，被原样公之于众。有人批评说，韩国情报部门松懈的保安意识和以同盟国为对象的情报活动原形毕露，是一种“情报惨案”。 纽约南部地方法院当天公开的公诉状显示，金秀美应国情院的要求，安排他们与美国政府高层官员会面，并以制作议会证言及投稿文等为代价，收受了葆蝶嘉和路易威登的包、杜嘉班纳大衣（后来支付差额换成迪奥大衣）等。金秀美和国情院干部们经常在纽约和华盛顿的高级餐厅一起吃饭。 此外，金秀美还涉嫌隐瞒国情院资金的事实，收受自己所属智库3.7万美元（约5100万韩元）的运营费。公诉书中还包含了国情院高层干部在去年韩美首脑会谈前夕要求金秀美向美国主要媒体投稿强调韩美核磋商小组的必要性、积极评价韩日关系改善的内容。 美国以非法说客嫌疑起诉同盟国韩国支援本国智库专家的公共外交活动，是非常罕见的事情。美国联邦调查局2007年曾起诉旅美侨胞企业家朴一宇从国情院收受报酬，针对朝鲜展开间谍活动。但起诉在著名智库活动的官员出身的专家尚属首次。 金秀美出生于首尔，在学生时期前往美国，毕业于纽约大学和波士顿塔夫茨大学。她曾担任美国中央情报局朝鲜情报分析师、白宫国家安全委员会负责韩国和日本事务的局长、美国国家情报局负责东亚事务的副助理国务卿等职务。 金秀美方面的律师在发给《东亚日报》的声明中表示：“联邦法院的主张没有根据。金秀美一直坚定地支持韩美同盟，只有朝鲜会对这一起诉感到开心。”

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