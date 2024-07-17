右手159公里-左手153公里……“左右开弓投手”登上MLB投手土墩. July. 17, 2024 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. 一只手还不够，还要用双手插上时速150公里的强速球。这就是15日在美国职业棒球大联盟（MLB）新人摘牌大会上以全体第15位被西雅图水手队选中的“左右开弓投手（switch-hitter）”朱兰杰洛•萨因扎（21岁）的故事。MLB网站评价说：“比起棒球选手，他似乎拥有更适合电影角色的超能力。” 身高180厘米、体重90公斤的萨因扎能用右手投出最高99英里（时速159公里）的快速球。左手最高时速为95英里（时速153公里）。另外，他还会用右手投出滑行曲线球、钩球、变速球。左手则擅长快球和滑行曲线球。 虽然作为右手投手完成度更高，但萨因扎本来就是左撇子。但是用右手投球是因为6岁时从作为接球手开始职业选手生涯的父亲那里第一次学习棒球。左撇子捕手和左右开弓投手一样罕见。 20世纪以来，在MLB上用双手投球的第一个投手是格雷格•哈里斯（69岁）。原本是右撇子的他在1995年退役之前，只在一场比赛中用左手投球。此后，帕特•本迪特（39岁）在2015~2020年征战MLB时期担任左右开弓投手，并留下了61场比赛出场的记录。本迪特和萨因扎使用特殊制作的手套，可以交替戴在双手上。 本迪特是救援投手，但萨因扎是以先发投手为目标的。萨因扎说：“投球时除了胳膊以外，还要使用很多肌肉。因此，前一天用右手投100个，第二天用左手投100个是不可能的。” 在韩国，效力于韩华队的崔佑硕（31岁）在金星根主教练执教球队时期曾尝试过双手投球，但从未作为左右开弓投手参加过一线队的比赛。只是韩国棒球委员会（KBO）的正式规则中也包含了左右开弓投手的相关规定。双撇子投手在更换投球的手时，必须事先告知，面对同一击球手时，不能换手。该规定是在美国二流职业棒球大联盟比赛中，本迪特和左右开弓击球手不断换手，展开近10分钟的心理战之后制定的。

한국어