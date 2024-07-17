特朗普“耳缠绷带”出席共和党大会，现场爆发“战斗”之声. July. 17, 2024 07:51. by 密尔沃基=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. “战斗（Fight）！”“美国（USA）！” 当地时间15日，美国前总统特朗普右耳朵上缠着绷带，出席在威斯康星州密尔沃基开幕的共和党全党大会。这是特朗普13日在宾夕法尼亚州巴特勒游说现场遭遇暗杀事件后，首次出现在公开场合，共和党大议员和支持者们再次连呼在案发现场响起的口号。在全党大会开幕之前，被提名为共和党副总统候选人的参议员詹姆斯·戴维·万斯（俄亥俄州）守在特朗普的旁边。 从大型画面中介绍特朗普进入会场前在走廊等待的样子开始，欢呼声不绝于耳。沉着进入活动现场的特朗普接连向支持者举起拳头，并回答“谢谢”。特朗普巡视活动现场各处，慢慢移动，没有进行特别的演讲，而是和万斯等一起坐在贵宾席上，观看了当天的全党大会。特朗普当天被正式提名为共和党总统候选人。 特朗普在出席全党大会之前，提名万斯为自己的竞选伙伴副总统候选人。因自传《乡下人的悲歌（Hillbilly Elegy）》而闻名的万斯克服了吸毒者母亲的虐待和贫困，经过美国海军陆战队，毕业于俄亥俄州立大学和耶鲁大学法学院。他还曾担任律师和风险企业家，成为参议员，实现了“美国梦”。他出身于属于美国中西部的衰败工业地带“锈带”的俄亥俄州，这一点也备受关注。“乡下人”是指该地区贫穷的白人劳动者。 特朗普在社交媒体上表示：“经过长时间的深思熟虑，得出了最适合担任副总统职务的人是万斯议员的结论。万斯将为宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星、俄亥俄、明尼苏达以及全美工人和农民而战。”通过提名万斯为副总统，他表现出了要夺回民主党占优势的宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州等所谓的“蓝墙”并在大选中获胜的意志。 万斯当天在接受福克斯新闻采访时强调加强特朗普的“美国优先主义外交”。他说：“特朗普的承诺是，与俄罗斯和乌克兰进行谈判，尽快结束战争，集中精力对付美国最大的威胁中国。”

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