总统室：“不会参加违宪的弹劾听证会”. July. 16, 2024 07:57. by 权九龙记者、安圭永记者 9dragon@donga.com、kyu@donga.com. 总统室15日表示，不会参加预定于19日和26日举行的“尹锡悦总统弹劾请愿听证会”。其宗旨是，警卫处长金龙显等总统室相关人士不可能出席19日处理《蔡上等兵特检法》的听证会。对此，共同民主党和祖国革新党等在野党所属的国会法制司法委员会委员们当天以妨碍传达听证会证人出席要求书的嫌疑，向高级公职人员犯罪调查处（公调处）告发了秘书室长郑镇硕、政务首席洪哲浩、警卫处保安组长朴敏成等总统室公务员。分析认为，这是在听证会之前向总统室施压。 总统室高级官员当天对《东亚日报》表示，“不能参加违宪、非法的弹劾听证会。”此前，共同民主党等在野党9日在国会法司委全体会议上单独表决了与“要求发起尹总统弹劾案”的国民同意请愿相关的听证会实施议案，19日将就“蔡上等兵死亡事件调查外压疑惑”，26日将就“尹总统和总统夫人金建希一家不正之风及干预国政”举行相关听证会。 国民力量党也表示，（听证会）“根本无效”，正在讨论是否参加。该党国会发言人赵志延当天会见记者时表示：“这是违宪的弹劾听证会。为了防御（前代表）李在明的司法风险而动摇政权的企图已经超过了限度。” 在野党法司委员们当天来到公调处，以拒绝或妨碍代领听证会出席要求书的嫌疑（违反国会证词鉴定等相关法律、滥用职权妨碍行使权利等）告发了郑镇硕等10名总统室公务员和2名警察。法司委在野党干事金胜源议员在接受记者采访时表示：“上周五（12日），总统室有史以来首次像关在网箱里一样将采访记者捆绑在一起，肆意镇压媒体，还暴力妨碍了在野党议员递交出席要求书的正当公务执行。”共同民主党议员们还对26日作为听证会相关证人被采纳的金建希和尹总统的岳母崔恩顺的出席施加了压力。

한국어