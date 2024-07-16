好莱坞女星莎侬•多赫提逝世，曾出演人气美剧《贝弗利山的孩子们》. July. 16, 2024 07:55. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 20世纪90年代凭借美国电视剧《贝弗利山的孩子们》（又称《飞越比佛利）大受欢迎的演员莎侬•多赫提（照片）在与癌症抗争9年后去世。享年53岁。 据美联社和美国有线电视新闻网（CNN）等媒体14日（当地时间）报道，多赫提的宣传负责人表示，多赫提在与乳腺癌作斗争多年后于前一天死亡。据悉，多赫提在2015年被诊断为乳腺癌，2年后被诊断为痊愈，但在2020年复发，转移到了大脑等。她在自己的播客中共享了与癌症作斗争的经历，今年4月还表示，自己死后，为了让母亲的生活更加舒适，正在整理自己的道具。 故人在10岁时作为童星出道，在20世纪90年代以美国洛杉矶富人区贝弗利山为背景的青少年浪漫电视剧《贝弗利山的孩子们》中饰演布伦达•沃尔什，跻身明星行列。该剧到2000年为止分10季播出，在韩国也播放过，获得了很高的人气。但是多赫提因与出演者的矛盾等，在《第四季》结束时退出了节目。 故人在人气达到顶峰的1993年与演员阿什利•汉密尔顿结婚，不到一年就离婚，2003年与扑克玩家里克•萨洛蒙也度过了短暂的婚姻生活。2011年她与摄影师库尔特•伊斯瓦连科结婚，但去年申请离婚。

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