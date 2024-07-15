MLB出道前6场比赛取得9个长打，海因兹的“漫画棒球”. July. 15, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. “正持续着非现实的疾驰。” 美国职业棒球大联盟（MLB）官方媒体MLB网站14日介绍了“新人”里斯•海因兹（24岁•辛辛那提红人•照片），并做出了上述报道。9日出道MLB的海因兹连日来挥舞着球棒，令球迷为之倾倒。 14日，海因兹在与迈阿密马林鱼队的主场比赛中，自进军顶级联赛后首次击出多记本垒打。作为8号击球手兼右翼手首发出场的海因兹在第3局下半局击出1分本垒打，在第6局下半局击出飞出左侧围墙的2分本垒打。通过当天的比赛，海因兹成为首位在MLB前6场比赛中击出9个长打的球员。截止到当天，海因兹取得了22次有效击球、11支安打（击球率0.500）的成绩，其中本垒打5记、三垒打1支、二垒打3支。海因兹成为历史上第二个在出道后的6场比赛中击出5记本垒打的新人击球手。紧随2016年作为科罗拉多新人，在前6场比赛中击出7记本垒打的特雷弗•斯托里（现波士顿红袜队）之后。 今年首次进入美国二流职业棒球大联盟最高级别Triple A级联赛的海因兹的击球率为0.216，取得13记本垒打、41个打点，表现并不突出。但是在Triple A上，他在前两场比赛中连续击出本垒打，赛季中期连续12场比赛击出安打，其潜力得到了认可。海因兹在当天的比赛结束后表示：“非常感谢球队给我这个机会。能够帮助球队取得胜利，感到非常幸福。”辛辛那提红人队当天以10比6获胜。 大谷翔平（洛杉矶道奇队）在顶级联赛第7个赛季后共击出了200记本垒打。当天在与底特律队的客场比赛中，他以1号指定击球手的身份首发出场，并在第5局上半局击出1分本垒打，创下了记录。轰下本赛季第29记本垒打的大谷翔平如果再增加1记本垒打，将连续4年保持30记以上本垒打的记录。保持着MLB日本击球手最多本垒打记录的大谷翔平目前距离秋信守（现SSG）保持的亚洲击球手最多本垒打记录（218记）只差18记。 MLB两大联盟全体本垒打排名第一的艾伦•泽基（纽约洋基队）当天在与巴尔的摩金莺队的客场比赛中，在第5局上半局凭借一分本垒打，取得了本赛季个人第34记本垒打。泽基打破了1961年罗杰•梅里斯和2022年自己创造的纽约洋基队选手前半赛季最多本垒打（33记）纪录。

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