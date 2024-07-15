什么都不做的教师和只能无奈背着手的教导主任. July. 15, 2024 07:44. . 上个月，在全北全州市的一所小学，试图无故早退的3年级男生辱骂劝阻的教导主任说“去监狱吧”，并打了教导主任一记耳光，引起了争议。在视频中，该男生不顾走廊里有其他教师，向教导主任吐口水。该学生的家长也因殴打教师而被学校举报。看过视频的市民们遗憾地表示：“自去年7月首尔瑞草区瑞二小学教师死亡事件发生后已经过了近1年，但是学校现场好像没有什么变化。” 实际上，瑞二小学教师死亡事件发生后，每周都会举行教师示威，虽然国会通过了《教权保护5法》，但更多人表示现场没有太大变化。最近首尔教师工会进行的问卷调查中，10名教师中有8名（84.1%）回答说：“在保护教师的教育活动上没有变化。”78.6%的人回答说，与死亡的瑞二小学教师有过类似的经历。 视频中更让人震惊的是，在遭到暴力袭击的同时，教导主任背着手站在那里，似乎已经死心。为了制止采取粗暴行为的学生，学校一不小心就很容易被诬陷为虐待儿童的现实，没有办法只能背着手。 瑞二小学教师死亡事件发生后，小学教师在线社区上一篇题为《我是完全没有民怨的完美教师》的文章一度成为话题。这篇文章在瑞二小学教师死亡一周年之际，再次在各大教师社区成为话题。 发帖人表示，虽然经常担任家长信访和问题学生较多的年级班主任，但让学生、家长、管理者都满意，没有接到任何信访。在与家长的谈话中只说他们想听的好话，如果学生在课堂上做别的事情，就放任不管。发帖人表示，新教师时期交了很多作业，家长投诉说会影响补习班的学习，在训斥了错误的行为后，以“虐待儿童”的嫌疑被起诉，之后成为了什么都不做的教师，也是受到好评的教师。 看着全州小学的视频，再次想起了这篇文章。究竟是谁制造了什么都不做的教师和连学生的问题行为都“袖手旁观”的教导主任呢？另外，还想起了瑞二小学死亡教师遗属们今年2月向公务员灾害补偿审议会提交的视频。视频中，上课时掀翻椅子用脚踢的孩子、哭着扔东西的孩子等样子原封不动地保留了下来，被认定为在殉职审查过程中证明指导学生的困难的证据。在什么都不做的教师手下做出各种问题行动的孩子们会如何成长呢？ 纠正儿童行为的机会消失的原因有很多。陷入“我的孩子至上主义”的家长，在现场被指责“难以切身感受到”的《教权保护5法》，认为在学校里不出现问题才是最重要的管理者，过分强调儿童•学生人权而把教师视为“潜在犯罪者”的相关团体们……如果将侵犯教权视为问题，家长们就会以“情绪虐待儿童”进行应对，如此反复。 即使为时嫌晚，学校也应该吸取瑞二小学事件留下的教训，清除阻碍保护教权的障碍物。如果不这样做，我们社会在教室里做出问题行动的学生们走上社会，到处犯更大的事情时，只能付出代价。

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