特朗普遭枪击震惊全世界，令人窒息的憎恶政治. July. 15, 2024 07:43. . 美国共和党总统候选人特朗普遭到枪击。在11月大选前夕，特朗普13日在宾夕法尼亚州进行游说，被飞来的子弹击中右耳上部。美国媒体报道说，虽然是极其危险的瞬间，但所幸没有生命危险。狙击犯在100多米远的建筑物屋顶上用半自动步枪发射了8发子弹后被当场击毙。特朗普周围的支持者中有1人被打偏的子弹击中身亡，另有2人受重伤。据悉，狙击犯是一名20多岁的白人男子、共和党人，枪击背景正在调查中。 暗杀大选候选人的企图暴露了憎恶横行的美国政治的真面目。正如“文化战争”所说，华盛顿政治围绕性别、移民、堕胎权、福利政策等反复出现反目。2016年特朗普上台后，更加刺激的言辞成了日常生活。本应成为团结主体的总统特朗普嘲弄批评者，煽动憎恶，随着对话和妥协的消失，民主主义逐渐窒息。讽刺的是，政治低劣化的一个轴心特朗普遭到了憎恶的子弹。 随着美国政治走向极端，健康的公论场正在崩溃。选民之间出现了对事实和真相漠不关心的行为。甚至出现了只有他们自己将荒唐的故事相信为事实的“选择性事实”这一荒唐的新造词。特朗普就4年前自己失败的大选主张“要不是因为不正当选举，我就赢了”，也有不少美国人相信这是事实，部分人甚至暴力冲击国会大厦。 随着憎恶的狂热粉丝团和憎恶粉丝团的冷笑的蔓延，无论是保守还是进步，一些美国人之间认为不惜使用暴力的想法也在蔓延。芝加哥大学上月进行的民意调查中，分别有10%和7%的人认为，为了防止拜登或特朗普成为大选胜利者，可以动用威力。在这些极端的回答者中，三分之一和一半是枪支拥有者。此次暗杀企图不可能与这种充满危险的舆论无关。 在美国，上个世纪60年代曾经历肯尼迪兄弟和马丁·路德·金牧师被暗杀的混乱，80年代曾试图暗杀里根总统。如今，此后销声匿迹40多年的政治暗杀再次登场。这意味着，已经到了不能再容忍导致政治两极化和政界人士煽动情绪的水平。这种美国现象越看越像韩国的政治。今年年初，韩国也曾发生过针对在野党代表的恐怖袭击。如果不能作为反面教材，不能保证我们说不定啥时候就不会发生类似的事情。

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