巴黎奥运会门票售出860万张，创历史新高. July. 13, 2024 07:19. by 姜泓求 windup@donga.com. 将于本月26日（当地时间）开幕的巴黎奥运会的门票销售创下了历史最高纪录。 据法新社11日报道，巴黎奥运会及残奥会（残疾人奥运会）大会组委会主席托尼•埃斯唐格表示：“奥运会门票已经售出860多万张。这是超过1996年亚特兰大奥运会当时830万张门票的奥运会历史第一记录。” 巴黎奥组合计划在下月11日奥运会闭幕之前销售1000万张门票。埃斯唐格主席表示：“包括开闭幕式在内，现在还能买到好的票”，“虽然已经打破了纪录，但是不会满足于这种程度。” 奥运会门票正在通过官方网站（ticket.paris2024.org）进行销售。按项目分类，田径、篮球、游泳的门票价格最贵，为980欧元（约147万韩元），竞走、公路自行车赛、帆船、MTB的门票价格最便宜，为24欧元（约3.6万韩元）。最贵、最便宜的门票之间出现这种差距也是奥运会的记录。 2021年东京奥运会因新冠病毒（COVID-19）疫情扩散事态，在没有付费观众的情况下举行了比赛。2016年里约热内卢奥运会时，门票销售了约615万张。 下月28日至9月8日举行的巴黎残奥会门票也已售出100万张以上。巴黎奥组合期待残奥会门票能售出340万张。

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