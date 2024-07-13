《无伴奏大提琴组曲》是巴赫妻子的作品？. July. 13, 2024 07:17. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “我们不雇佣女性担任乐团团长，对此感到十分遗憾。我们的管弦乐队已经有很多女性演奏者，但是希望最前排的座位由男性占据。（中略）管弦乐队的最前排的座位由男性坐更好，这是人生教给我们的。” 瑞士出身的女小提琴手玛德琳•卡鲁乔1982年参加苏黎世室内管弦乐团团长面试时收到了这样的信。愤怒的卡鲁乔同年报名参加了其他管弦乐队的面试，并成为了1882年创立的柏林爱乐乐团100年历史上的首位女演奏家（团员）。就连允许女性团员的柏林爱乐乐团，同年终身指挥卡拉扬也反对女演奏家（贾维内•迈尔）担任乐团的单簧管首席。随着指挥和团员们之间的矛盾扩大，迈尔第二年主动离开了柏林爱乐乐团。迈尔现在被称为“单簧管女皇”。 这本书讲述了在劈腿演奏的大提琴不适合贤淑的女性等性别歧视泛滥的时期，为了展现自己的才能而孤军奋战的女性音乐家们的故事。古典音乐专门新闻作家的作者表示：“在因是女性而被拒绝进入音乐学院，甚至管弦乐队拒绝让其演奏的世界上，几乎没有能够展现自己的名字并堂堂正正地活动的女音乐家。”因此，无数有才能的女音乐家的名字在历史中被抹去，作者引用一项研究结果主张，甚至用“上帝的声音”来表现的巴赫的《无伴奏大提琴组曲》也是巴赫的第二任夫人安娜•马格达莱纳•巴赫作曲的。作者表示，这不是为了减少男性的活跃度，而是为了正当评价值得认可的故事而写的。具有挑衅性的书名并不是说莫扎特是女性。在听到姓氏就会想起天才的白人男性的古典音乐世界背后，像弟弟一样出色的音乐家，但是因为是女性而消失在舞台上的姐姐（玛丽亚•安娜•莫扎特）等人很多。

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