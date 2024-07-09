共享型电动滑板车的最高时速将从25km→20km. July. 09, 2024 08:03. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 根据现行法律，将时速25公里的共享型电动滑板车（个人型移动装置•PM）的限制速度降低到时速20公里的示范事业将在年末之前实施。政府的方针是，如果示范运营结果证明事故预防效果，将修改相关法律。 行政安全部8日与国土交通部、警察厅、道路交通公团、韩国交通安全公团、10家个人型移动装置租赁企业一起签订《加强个人型移动装置安全管理的业务协约》，并发表了上述计划。根据协议，从本月开始到今年年末为止，The Swing（Swing）、G-Bike（GCOO）、Beam Mobility Korea（Beam）、Olulo（KickGoing）、PUMP（XingXing）、Deer Corporation（Deer）、Alpa Mobility（Alpaca）、Dart Sharing（Dart）、Flying、DGood（Tagoga）等10家企业将在首尔和釜山等全国主要城市将PM的最高时速降低至20公里。 有人指出，最近5年间PM事故件数每年都在增加等，应该加强安全对策，因此准备了此次项目。据道路交通公团交通事故分析系统显示，2019年只有447件的PM事故去年剧增到了2389件。同期，死亡人数也从8人增至24人，增加了两倍。据三星交通安全文化研究所透露，如果将电动滑板车的最高时速降低到20公里，制动距离将减少26%，冲击量将减少36%。行政安全部相关人士解释说：“通过示范运营，如果出现最高速度下降带来的交通事故减少效果，将积极讨论修改《道路交通法》等相关法律。” 政府决定从本月开始到9月为止，集中管制违反电动滑板车安全守则的行为。以警察厅为中心，对未戴安全帽、无证驾驶、违反道路行驶规则、2人以上乘坐等违反主要安全守则的行为，计划从15日开始经过两周的引导、宣传时间后，从8月开始正式进行管制。

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