尹锡悦：“俄罗斯应正确判断韩朝中谁更重要”. July. 09, 2024 08:02. by 申娜莉记者、全周永记者 journari@donga.com、aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统表示：“韩国-俄罗斯关系的走向完全取决于俄罗斯的态度。希望俄罗斯方面能够正确判断在韩国与朝鲜中间，哪一方对自己更重要、更有必要。” 据总统办公室8日透露，尹锡悦在为出席北约峰会而访问美国之前接受路透社的书面采访时做出上述表示。分析认为，尹锡悦是在向最近把俄朝关系提升到同盟的水平、关系更趋紧密的俄罗斯发出了警告。 尹锡悦在接受采访时表示：“朝鲜分明是国际社会的麻烦（menace）。俄罗斯和朝鲜之间的军事合作是对韩半岛和欧洲和平与安全的决定性威胁（distinct）和严重（grave）挑战。俄罗斯继续违反联合国决议，必然会对韩俄关系产生负面影响。” 尹锡悦还表示：“韩国对乌克兰的具体支援将根据俄朝间武器交易、军事技术转让、战略物资支援等合作水平和内容做出判断。”也就是说，尹锡悦亲自明确了向乌克兰提供武器的可能性。此前，6月20日朝鲜与俄罗斯之间甚至存在相互军事介入可能性的条约被公开后，韩国国家安保室长张浩镇曾表示：“将根据朝俄合作程度，重新考虑对乌克兰的武器支援问题。” 尹锡悦表示：“为了应对朝鲜的核、导威胁，最现实、最理想的解决方法就是构建韩美延伸威慑（核保护伞）体制。我相信，韩美同盟在过去70多年里在美国国内也巩固了超越党派的支持基础，今后也会继续保持稳固。”根据去年4月美国国事访问成果《华盛顿宣言》的协议，美国表明了将通过核磋商小组加强对朝核遏制力和应对力量的立场。 尹锡悦还表示，今年9月在首尔邀请北约盟国参加韩国情报机关主办的网络防御演习（APEX），将把与北约的合作提升到新的水平。同月，他还将与荷兰一起在首尔主办“旨在负责任地军事利用人工智能的高级别会议”。 尹锡悦当天出国，将于8日-9日（当地时间）访问美国夏威夷印度太平洋司令部，然后参加10日-11日在华盛顿举行的北约首脑会议。预计，在此次北约峰会上，俄罗斯-乌克兰战争和最近进行的朝俄军事合作将成为主要议题，并发出谴责这一行为的共同信息。

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