尹锡悦-韩东勋发生第三次冲突……一场“金建希短信”引发的内战. July. 08, 2024 07:54. by 赵权亨记者、李相宪记者 buzz@donga.com、dapaper@donga.com. 尹锡悦总统和作为在国民力量党7月23日全党大会上参加党代表竞选的韩东勋候选人因“无视”总统夫人金建希短信的争议发生冲突，正在演变成第三次“尹-韩矛盾”。韩东勋就短信争议表示，“这是不正常的干预全党大会、危险的干预党务（行为）”。总统室立即反驳称：“不要把总统室拉进选举”。分析认为，这一表态包含了尹锡悦的意思。这是总统室首次就短信争议发表正式立场。继4月10日议会选举前1月金建希收受名牌迪奥包的疑惑、3月围绕“李宗燮-黄相武”问题的解决方法发生第一次和第二次冲突之后，此次又因金建希短信及干预全党大会争议而展开对决，执政党内出现了“两人的关系正在越过无法挽回的河”的分析。 韩东勋6日表示，“事过6个月后出现短信争议，是为了在全党大会前夕公然阻止我成为代表。这是为了打击我、伤害我、煽动（反对）我，除此之外别无解释。以这种形态、这种方式干预全党大会是错误的”，把矛头指向总统室。韩东勋还表示：“当时总统室对需要道歉的意见持强烈反对的立场。如果将（没有道歉的）责任推卸给公开表示有必要进行道歉的我，人们会同意吗？” 随后，总统室7日表明立场称：“在全党大会选举过程中没有进行任何介入和干预，今后也会如此。”总统室高层相关人士表示：“在全党大会过程中，希望各候选人或竞选运动人员特别注意不要将总统室牵扯入选举。总统室正在等待党员和国民的选择。将忠实地服从全党大会的结果所体现的党员和国民的命令。”总统室一名相关人士表示：“韩东勋公开提出干预全党大会、干预党务等问题，我们只能对此感到不快。” 另一候选人元喜龙也加入了总统室的说法。元喜龙尖锐地指出：“韩东勋正在把金建希短信的争议朝着‘干预全党大会’定论。为了掩盖自己的错误，将总统室牵扯入全党大会的行为是分裂党、动摇总统的害党行为。” 当天，具有亲尹锡悦倾向的部分非国会议员党协委员长们转发要求韩东勋退选的联名信，原本还计划推进记者招待会，但后来又予以取消。韩东勋将此比喻为去年国民力量党全党大会时53名初选议员转发联名信使罗卿瑗候选人落选的联名信事件，将其定性为“第二次联名信事件”，并表示，“不要因为舆论不好而惊讶地取消联名信，将克服联名信的旧态”。一名有影响力的议员说：“不知道为什么把内战搞得如此肮脏，让国民感到厌烦和生气。”

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