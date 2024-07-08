“为了拯救国家而杀死总统”. July. 08, 2024 07:54. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “我本意并不是要杀害总统。而是为了拯救这个国家。” 国务总理朴东昊（薛景求饰）在试图杀害总统后对自己的秘书这样说道。也就是说，为了守护受贿和不正之风肆虐的国家，不得不做出肮脏的事情。 此前，朴东昊发现了曾经同甘共苦的总统从财阀总裁那里收受贿赂的事实。当朴东昊试图揭露此事时，总统动员调查机关威胁朴东昊。陷入困境的朴东昊试图杀害总统。朴东昊将代替处于昏迷状态的总统代行权限。对此站在财阀一方的副总理郑秀珍（金喜爱饰）挡住了朴东浩的去路。朴东昊果真能改革政界吗？ 上月28日在Netflix公开的《政坛旋风》是演员薛景求首次出演的网络视频服务（OTT）电视剧，备受瞩目。该片严厉批评腐败的政治圈，在公开后立即登上了韩国第一的位置（TV部门•以FlixPatrol为准）。观众们纷纷表示“像现实政治一样令人毛骨悚然”、“不分保守和进步，进行批判，令人痛快”等，好评如潮。 电视剧之所以受欢迎，是因为对政治家的现实表现。特别是朴东昊为了完成自己树立的铲除腐败的大义，试图杀害总统的场面，抹去了善恶二分法。通过“战胜谎言的不是真相，而是更大的谎言”、“这里是我的显忠院”等朴东昊的台词，细致地描写了政治家逐渐没落的理由。执导电视剧的金勇完导演2日接受记者采访时表示：“我想刻画具有信念的人物成为怪物的过程。” 朴东昊为实现目标而奔跑的样子也被评价为痛快的“苹果酒展开”。为了战胜郑秀珍，朴东昊经常进行录音和威胁。乍一看像是“狗血剧”，但也有让人想起真实人物的地方，因此引起了观众的兴趣。金导演说：“虽然没有联想到特定人物或事件的意图，但每个人都有可能做出不同的解释。”演员薛景求说：“朴东昊是现实中不可能存在的幻想人物。” 电视剧《追击者 THE CHASER》（2012年）、《黄金帝国》（2013年）、《重击》（2015年）等所谓“权力三部曲”的作家朴庆洙的笔力也非常突出。“恐惧是他们（腐败政客）应得的”（朴东昊）、“强大战胜正确”（郑秀珍）等精彩台词令人刮目相看。资深演员们的演技也很稳定。演员金喜爱说：“在《政坛旋风》中，没有一句台词是能随便说的。” 但是，多少有些夸张和戏剧性的演出略显“美中不足”。以韩国政治为素材，影片在海外并没有获得太大人气。

한국어