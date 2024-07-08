龙山“不要牵扯我”……对“金建希短信”不作解释，能平息争议吗？. July. 08, 2024 07:53. . 总统室高层人士昨天表示：“总统室在国民力量党全党大会选举过程中没有进行任何介入和干涉，今后也会如此。”他还表示：“希望各候选人或竞选运动人员注意不要牵扯总统室。”尹锡悦总统夫人金建希6个月前曾给时任执政党紧急对策委员长的韩东勋发短信说要就名牌包问题向国民道歉，但遭到无视，此事引发了争议。针对党代表候选人韩东勋反对称“这是干预党务，也是干预全党大会”，总统室首次表明了立场。 总统室表明立场看起来是为了对执政党全党大会因金建希短信争议而展开的泥潭争斗保持距离，但看起来难以平息已经熊熊燃起的争议。突如其来的金建希短信本来就因演变成“背叛的政治”争议，给党权竞争火上浇了油。在这种情况下，假意声称与总统室无关、却又不做什么解释、还警告“不要牵扯我们”，这种态度反而很有可能引发更大的争议。 韩东勋表示，金建希短信问题是为了改变全党大会趋势的“干预党务”，并提出了总统室和亲尹锡悦方面操弄的可能性。对此，元喜龙、罗卿瑗等其他党权候选人针锋相对地表示，韩东勋这么做是将总统室拉入全党大会的“害党”行为。据悉，部分非国会议员党协委员长亲尹派系曾推进要求韩东勋退选的记者招待会，甚至有人担心是否会重演去年初在全党大会上让部分候选人落选的“联名信事件”。 如果此次争议不查明真相，难以轻易平息，由此引发的风波也很有可能持续到全党大会以后。针对金建希短信的内容本身，就有不同的说法。金建希说是表明了向国民道歉的意志，但韩东勋反驳称，“从脉络上看，短信内容反而是在列举不应该道歉的理由”。最终，如果不公开金建希和韩东勋两人手机里的短信，就难以判断到底哪一方是对的。因此，对于半年前的短信再次被泄露的背景，也出现了各种阴谋论。对此，追究“不敬罪”“害党行为”的幼稚的党权竞争如何?看到如此令人寒心的风景，国民只能啧啧称奇。

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