副总统哈里斯的“B计划”正在浮现……“替代拜登”VS“扩张性有限”. July. 05, 2024 08:04. by 洪禎秀 hong@donga.com. 一旦拜登总统辞去总统候选人职务，美国副总统哈里斯（58岁·照片）成为民主党替代候选人的“B计划”正在浮现。哈里斯既是正式总统继承排名第一的候选人，也是可以不受限制地使用拜登募集的选举资金的唯一候选人，所以“没有其他代替方案”的现实论占据了上风。也有观察人士认为，拜登考虑到自己辞职的可能性，正在给哈里斯加油助威。 《华盛顿邮报》当地时间3日报道称，民主党众议院党鞭哈基姆·杰弗里斯并不反对同事们提出的“如果拜登总统辞职，哈里斯副总统将是最佳选择”的意见。路透社也援引白宫、拜登大选团队、7名民主党高层消息人士的话报道说，哈里斯成为有力的替代者。 哈里斯是拜登的竞选伙伴，可以继承“拜登-哈里斯”团队筹集的2.4亿美元（约3330亿韩元）竞选资金。相反，如果选举加利福尼亚州州长加文·纽森、交通部长皮特·布蒂吉格等为替代候选人，根据党内规定，在全体大选资金募集金额中最多可以得到3200万美元（约442亿韩元）的支援。 拜登和哈里斯同一天共进非公开午餐、邀请民主党所属州长共进晚餐等。白宫发言人库林·詹皮耶尔也称赞说：“拜登总统选择哈里斯担任副总统是因为她是党的‘未来’。”在各种政治赌博网站上，哈里斯被选为民主党大选候选人的可能性已经高于拜登。 不过，也有很多分析人士认为，哈里斯确实存在局限性。她是进步倾向明显的加利福尼亚州土生土长的印度裔和牙买加裔黑人的混血儿。还有很多人评价称，哈里斯在任副总统期间没有取得明显的成果。很多人还预测，哈里斯很难吸引中立倾向的白人男性、高龄层白人男性、农村选民的选票。 共和党方面开始了批评哈里斯在拜登政府负责移民政策非法移民者却剧增的政治广告。该广告中，当哈里斯表示“没有国境危机”时，出现了“这不是我们所希望的总统的形象”的批评字幕。

한국어