如果是不乘坐超级跑车的企业主，或可考虑降低继承税. July. 05, 2024 08:02. . 2018年5月举行了德国著名的生命科学技术企业“默克（MERCK）”创立350周年纪念仪式。当时任德国总理安格拉•默克尔结束祝词后，创始人的第11代孙弗兰克•施坦根贝格哈伯坎普家族委员会当时的会长致词时表示：“请降低继承税。”对于“半真半假”的幽默，包括默克尔前总理在内的900多名与会者爆发出笑声。 从这个事例中可以看出，继承税对13代家族经营的默克公司来说也是重要的问题。因为，如果为了筹集缴纳继承税的钱而抛售股票，必然会对外部经营权的攻击变得脆弱。 德国的继承税虽然比瑞典、荷兰、法国等国家严格，但比韩国宽大。首先最高税率是30%，低于韩国（50%）。通过“家业继承扣除”，如果满足继承后数年间持有股份或维持雇佣等条件，可以扣除部分税额。继承规模越大，扣除幅度就越小，但并不像韩国一样从一开始就将大企业排除在对象之外。2021年在德国，家业继承扣除件数为11874件，金额达2.476万亿韩元。 家族经营的优点是不拘泥于短期业绩，可以以长远的眼光引领企业。2004年，默克公司迎来了液晶显示器（LCD）研究100周年。默克发现液晶这一物性是在1904年，LCD市场开花是在20世纪90年代。在此期间，默克用从制药事业中赚到的钱继续进行LCD研究，确保了原创技术。 韩国产业界甚至出现了“四代经营”。他们为了推进展望百年大计的研究开发，需要稳定的继承计划，在此过程中不得不考虑继承税。但是，如果不想让放宽继承税变质为“财富代代相传”的手段，需要家庭经营企业的努力。 默克家族有几个原则。从第13代开始，拥有股份的家族成员超过了200人。但是他们中只有18人通过家族委员会（13名）和伙伴委员会（5名）选拔职业经理人的方式参与经营。除了大型收购合并（M&A）或改变大框架战略的事情外，大部分都交给职业经理人决定。但是两个委员会的会长与5名最高管理层一起在辞职后5年内对公司负无限责任。 即使是老板，入社也不存在“自由通行”。要想进入公司，只有在其他公司能力得到认可后应聘高层职位的方法，而且还要经过彻底的验证。家族委员会会长退休年龄为75岁。这是为了消除独揽所有和经营的弊端。施坦根贝格哈伯坎普前会长平时的骄傲是“超过200名的默克家族中没有一个人乘坐超级跑车”。这与过去施坦根贝格哈伯坎普前会长在接受东亚商业评论（DBR）采访时提到的长寿秘诀“家族成员自己不认为是默克的老板，而是认为是为后代管理信托的人的价值观”一脉相承。 当梦想革新的企业的投资、实践地位高则责任重的企业主的真实性相结合时，为支持企业的永续而进行的制度改编的讨论才能得到社会的支持。

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