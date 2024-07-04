在野党把《蔡上等兵特检法》提交议会全体会议……执政党进入阻挠议事阶段. July. 04, 2024 08:24. by 金俊一记者、安圭永记者、李相宪记者 jikim@donga.com、kyu@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主党等在野党3日向国会全体会议提交了《蔡上等兵特检法》，要求特检全部接管警方和高级公职人员犯罪调查处等正在进行的蔡上等兵事件相关调查。这一天距离第21届国会最后一天的5月28日，因尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）特检法被国会否决，已经过去了36天。由于在野党单独提交特检法，国民力量党以无限制讨论（阻挠议事）进行对抗，导致原计划的经济领域对政府质询告吹，全体会议场上一片高声叫喊和各种指手相责。继前一天的外交安保领域后，对政府质询已连续两天搁浅。 当天下午，国会议长禹元植在开始对政府质询之前，按照共同民主党的要求提交了《蔡上等兵特检法》。共同民主党议员金承元在陈述法案说明时说：“作为特检法的调查对象，从蔡上等兵殉职事件的非法行为和任命前国防部长李钟燮为驻外大使开始，就定性了辞职过程中的非法行为。”意思是说，必须通过特检调查查明有关蔡上等兵事件的“VIP（要人，尹锡悦总统）震怒说”和关于外部对调查施压的疑惑等。 作为国民力量党阻挠议事的第一棒火炬手，刘相凡议员反驳道：“这一特检法是为了准备弹劾总统的桥头堡，并不是为了查明真相。推进反宪法的特检，是把大韩民国推向政治斗争和混乱之中，正面违背了三权分立精神。” 国民力量党在进行阻挠议事的同时，在国会大厅分组进行静坐示威等，出手阻止法案。但根据国会法，如果在籍议员五分之三（180名）以上赞成的话，在阻扰议事开始24小时以后就可以强制结束。如果加上共同民主党（170席）、祖国革新党（12席）的议席数，共达182席。共同民主党院内首席发言人朴成俊（音）在国民力量党进入“阻挠议事”的同时，提交了阻挠议事终结同意书。 总统室已经预告，尹总统将再次行使再议要求权（否决权）。总统室高层相关人士反驳道：“共同民主党应该立即停止反文明、破坏宪政的企图和前所未有的立法暴力政变。”总统室另一人士在与《东亚日报》通话中表示：“共同民主党在国会以这种方式单方面独断专行，太不像话了。”

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