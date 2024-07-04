战争中的以色列也担心韩国的“低生育战争”. July. 04, 2024 08:24. . “担心韩国的出生率仅为0.8。” 上月25日，以色列前总理贝内特作为演讲者出现在特拉维夫大学举行的论坛上。有传言称，内塔尼亚胡总理下台后他将重新掌权。他说，以色列从去年10月起与巴勒斯坦武装团体哈马斯展开战争，但以色列在经济、社会方面仍拥有强大的复原能力，其秘诀是出生率达到3.0。他把韩国指为刚好相反的国家。 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、美国旧金山法学院名誉教授乔安妮·威廉姆斯等担心韩国低生育率的名人很多。在距离首尔8000公里的特拉维夫听到同样的话后，再次感受到了韩国的情况有多么严重。如果知道去年第四季度（10月-12月）出生率为0.65，贝内特会在今后的演讲中更多提及韩国的情况。 记者上个月23日至27日在以色列见到很多市民和政界、财界相关人士，即使不问他们也自豪地说“有几个孩子，几个孙子”，炫耀着人丁兴旺的后代。吸引韩亚银行、NH农协银行等资金投资信息技术初创企业的风险资本“咱们一伙（Ourcrowd）”的首席执行官约翰·梅德韦杰夫表示：“我有4个子女和15个孙子。其中8个孙子是长子所生。” 以色列的高出生率与漂泊2000多年后好不容易建立国家、被阿拉伯国家包围经常进行战争的情况有关。如果在“页数”上落后就有可能再次失去国家的现实性恐惧，延续到了鼓励生育和养育的社会氛围。 不过，没有必要无条件羡慕以色列。这是因为出生率增加的主角是极端正统犹太人（哈瑞迪）。他们平均生育6.6名子女。这是普通犹太人（2.5人）的三倍左右。来到耶路撒冷犹太教圣地“哭墙”时，也有很多哈瑞迪女性跟随长长的络腮胡上戴着黑色衣服和帽子的哈瑞迪丈夫后面，带着七八名子女前往。 2009年哈瑞迪人口为75万人，2022年增至128万人。这占总人口945万名的13.5%。到2035年，这一比例将增至19%。 众所周知，哈瑞迪没有接受正规教育，也没有职业，靠政府补贴勉强维持生计。不承担兵役和纳税义务，贫困率也达到44%，给整个社会带来相当大的负担。上个月25日以色列最高法院判决“哈雷迪也要履行兵役义务”后，他们强烈反对，并展开了暴力示威。 在讨论低出生率时经常出现的“只有改善房价、私教育费、工作岗位、保育制度等，出生率才能提高”的指摘是正确的。但也不能否认，所有这些政策本质上都是针对白领阶层的。在养育环境比韩国优越、房价和课外教育费负担较轻的北欧，出生率也在迅速下降。芬兰的生育率2013年为1.75，但10年后的去年降至1.26，创下历史新低。 即，扩大福利制度等政策无法带来有意义的人口增加，这一点在很多国家得到了证明。考虑到这一点，现在不应该将人口消失危机视为“紧急状态”，而应该将其认定为常数。虽然损失无可奈何，但集中于将损失降到最低的方案还算是现实的。

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