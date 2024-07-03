首尔首个K-POP专门演出场“首尔ARENA”开工. July. 03, 2024 07:58. by 宋镇浩记 jino@donga.com. 首尔首个以K-POP为中心的综合文化演出场地“首尔ARENA”事业再次获得了弹力。首尔市当天表示，2日下午在首尔道峰区仓洞首尔ARENA建设预定地举行了“首尔ARENA综合文化设施民间投资事业”开工仪式。 首尔市于2022年4月与KAKAO签订了建立首尔ARENA的协议。接着6月，作为实行民间投资事业的特殊目的法人（SPC）设立首尔ARENA，经过准备过程，于去年11月30日着手了事业。但是，KAKAO在选定施工公司的过程中，因出现争议而受阻，原定于去年12月中旬举行的开工仪式也被推迟。首尔市相关人士解释说：“去年出现的问题已经全部解决，目前正在正常推进事业。 首尔ARENA位于仓洞站和芦原站附近，占地约5万平方米，地下2层、地上6层，总面积为11.9096万平方米。由最多可容纳2.8万人的国内首个大众音乐竞技场演出场（1.8269万个座位）、中型演出场（2010个座位）、7个电影院、产业•业务设施等综合文化设施组成。项目费将投入3120亿韩元，目标是2027年3月竣工。市政府提供用地，由首尔ARENA负责设施建设、运营、维护和管理等。 首尔ARENA计划具备最尖端建筑音响和可变型舞台装置等大众音乐演出所需的专业基础设施。另外，随着仓洞一带新设首都圈广域快速铁路（GTX）C路线和东部干线道路地下化等接近性大幅提高，预计国内外K-POP粉丝的访问将变得容易。首尔市预测，每年将有250万名游客访问首尔ARENA，并创造新的演出文化产业工作岗位。 首尔市市长吴世勋表示：“首尔ARENA作为韩流旅游圣地，将引领江北全盛时代，成为代表魅力城市首尔的东北圈地标”，“直到在首尔ARENA与全世界韩流粉丝一起观看K-POP演出的那天为止，希望大家多多关注和支持。”

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