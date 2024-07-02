“会继续战斗”，拜登一家在戴维营聚会中反对拜登总统退选. July. 02, 2024 08:19. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 《纽约时报》当地时间上月30日报道说，美国总统乔•拜登一家举行家族会议，就继续挑战大选达成一致。也就是说，在同月27日举行的首次大选电视辩论中，拜登总统惨败于前总统唐纳德•特朗普，此次他拒绝了退出大选候选人的要求。民主党领导层也一致出面澄清“候选人更替论”。 但是，就电视辩论惨败的责任，拜登总统的家人和参谋团、面临参众两院选举的民主党人士之间出现了分裂迹象，因此有人观测说，候选人交替论有可能再次被点燃。 ●拜登积极出面平息候选人交替论 《纽约时报》当天援引消息人士的话报道说，拜登总统的家人聚集在总统别墅戴维营，不顾得到差评的电视辩论，敦促拜登总统“留在大选竞争中继续战斗”。拜登总统和第一夫人吉尔女士在电视辩论结束后参加了北卡罗来纳州的游说和纽约和新泽西州的基金募捐活动，从29日开始与家人一起住在戴维营。 拜登总统每次做出参加大选和挑战连任等重要政治决定时都会召开家庭会议，因此有人预测说，可能会出现有关大选候选人主动辞职要求的重大决定。但是消息灵通人士称，在家庭会议上因毒品和贿赂丑闻而引起争议的次子亨特•拜登强烈反对拜登总统退出大选。据悉，拜登总统的孙子们也在社交媒体上接受了意见领袖的采访等，讨论了全面展开选举运动的方案。 拜登总统在家族会议结束后还给与自己一起担任特拉华州上院议员的前议员特德•考夫曼、白宫前幕僚长罗恩•克莱恩等核心亲信打电话，确认了对拒绝退出竞选的支持。消息人士对《纽约时报》表示：“拜登总统坚持到最后的概率是80~90%。” 民主党领导集团也一致出面掩护拜登总统。前众议院议长南希•佩洛西就拜登总统在电视辩论中惨败表示：“没有任何问题。”民主党众议院院内代表哈基姆•杰弗里斯表示：“受挫只不过是为拜登重返政坛做准备。”民主党内众议院黑人议员领袖吉姆•克莱伯恩院内副代表也强调：“拜登总统应该继续挑战大选。”民主党领导层对党内部分人士提出的“应该向拜登总统直言不讳辞职”的要求划清了界限。 ●辩论惨败影响持续不断，“拜登号”出现分裂征兆 虽然拜登总统明确表示拒绝退选，但据美国哥伦比亚广播公司（CBS）同月30日发表的舆论调查结果显示，72%的美国人认为拜登总统应该放弃挑战大选。 政治专门媒体《政客》预测，随着拜登总统的支持率暴跌，与大选一起举行的参议院和众议院选举格局将发生动摇，共和党取得压倒性胜利的所谓“红色波浪（Red Wave）”忧虑将进一步增大。另外，如果后援者加速脱离，候选人交替论或将再次浮出水面。 拜登总统大选阵营和民主党内部也出现了分裂征兆。《纽约时报》报道说，拜登总统的家人向准备电视辩论的前幕僚长克莱恩、律师罗伯特•鲍尔、白宫高级顾问厄尼塔•邓恩等吐露了对核心参谋团的不满。曾参加民主党全国委员会（DNC）以平息党内忧虑为目的进行的电话会议的科罗拉多州委员乔•萨拉萨尔对美联社（AP）批评说：“单方面提出玫瑰色评价，正在进行Gaslighting（心理暗示）。”

한국어