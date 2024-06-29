国会里令人寒心的“学历比拼”，还要继续看1431天吗？. June. 29, 2024 07:32. . 18日上午10时51分，国会科学技术情报广播通信委员会全体会议场。由于执政党常任委员的抵制，会议由在野党单独召开，共同民主党所属的委员长崔敏姬在第21届国会上一揽子提交了被尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）的《广播三法》（广播法、广播文化振兴会法、韩国教育广播公社法修正案）及《广播通信委员会法修正案》等16个法案。这就是所谓的广播四法。接着首席专门委员进行了5分30秒的讨论报告，之后又进行了7分钟的自由讨论，上午11点8分，广播四法全部通过了科广委员会的门槛。法案小委员会审查、逐条审查（逐条朗读议案并进行表决的程序）、赞成和反对讨论等其他程序均被一跳而过。 一边倒的常任委员会的运营，实际上并没有出乎预料。因为在第21届国会上已经见识过。这是4年前共同民主党独占18个常任委员长职位时，处理并处理《租赁三法》和《高级公职人员犯罪调查处后续法案》的方法。如果说与当时有所不同，那就是国民力量党（当时是未来统合党）议员们没有高声喊叫。 此后，常任委员会的运营方式变得更加粗暴。还添加了侮辱、嘲弄和讥讽。21日，在野党单独举行国会法制司法委员会的《蔡上等兵特检法》立法听证会。出现了史无前例的“10分钟退场处罚听证会”。法司委员长郑清来先后向前国防部长李钟燮、前总统公职纲纪秘书李始源、前海军陆战队第1师团长林成根下达了“退场10分钟”“反省之后再来”的命令。理由是他们在委员长发言时插话、没有以“是/不是”回答、“接话茬”道歉等等。朴智元议员还对退场的李钟燮说：“抬起一只脚，举起双手站着！” 以冲击和恐怖的法司委会议为契机，执政党最终宣布重返常任委员会。原本期待能给一边倒的常任委员会的运营稍微添点堵，结果却是低级的判断错误。25日上午，执政党议员首次出席法司委会议。会场上，被内定为执政党干事的国民力量党议员刘相凡对郑清来说：“先选任执政党干事，再制定议事日程吧。”郑清来却说：“不要妨碍议事进程！”接下来，两人发生了争执。最终会议在开会6分钟后停会。刘相凡对会议进行方式提出异议后，郑清来说：“去学习一下国会法再来吧！”对此，刘相凡反驳道：“学习还是我学得更好吧?”共同民主党议员张耿态听到这些话后表示：“高中时学习成绩很好，现在过了花甲还在炫耀啊。”包含三人学历的“学历对决小道消息”在政界成了笑料。 但这不是说执政党就做得很好。在回归后举行的总共7次常任委员会会议上，国民力量党议员们3次退场、1次缺席。也有人说，哪怕是在野党的“狂奔”中，执政党内部议员还因常任委员会的分配问题展开了你争我抢。 一个个珠玉般的面貌在第22届国会开院后不过29天就发生了。最近政界只关注支持层，似乎不在乎自己的样子是否被现场直播。在第22届国会剩下的1431天里，国民们还要一次次地看到这些场面。

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