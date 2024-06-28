泽基率先登上30记本垒打高地，仅本月就轰出10记. June. 28, 2024 07:58. by 李憲宰 uni@donga.com. 纽约洋基队的本垒打击球手艾伦•泽基在本赛季美国职业棒球大联盟（MLB）中率先登上了30记本垒打的高地。27日，在纽约城市球场举行的与同区竞争对手纽约大都会队的客场比赛中，泽基作为3号中坚手出场，面对对方左手首发投手丹尼•杨击出了2分本垒打。泽基在0比7落后的第6局上半局，在无人出局1垒有人的情况下，抓住杨投向自己身体一侧的Sweeper（滑球的变种），一下子将其击出了左侧围墙。球被球棒击中的瞬间，杨就瘫坐在了投手踏板上，击球非常准确。 在一天前与大都会队的比赛中击出满垒本垒打的泽基连续2场比赛击出本垒打，延续了极致的击球感觉。这是进入6月份以来他轰出的第10记本垒打。 泽基在球队的第82场比赛中击出30记本垒打，在2022年创下美国联盟（AL）单赛季最多本垒打记录（62记）时，他也是在球队的第82场比赛中击出了第30记本垒打。时隔2年他将再次向刷新自己的纪录发起挑战。泽基在第1局第一个击球位上，以四坏球上垒，在第4局作为首发击球手出场，击出左前安打等，当天3次进入击球位，取得了2次有效击球、2支安打、1打点、2分的成绩。虽然泽基表现突出，但球队最终以2-12大败。 占据MLB全体本垒打榜首位置的泽基，与该领域排名第2位的格纳•亨德森（巴尔的摩金莺队）的差距也维持在4记。亨德森也在同一天与克利夫兰队的比赛中，在第5局下半局击出越过外野中墙的一分本垒打，完成了本赛季第26记本垒打。 洛杉矶道奇队的超级明星大谷翔平当天在与芝加哥白袜队的比赛中击出了本赛季第25记本垒打，并连续10场比赛取得打点。大谷翔平在第1局上半局第一个击球位上，面对去年韩国职业棒球最有价值球员（MVP）埃里克•佩迪，率先击出了决胜本垒打。国家联盟（NL）本垒打排名第一的大谷翔平当天取得了2次有效击球、1支安打、2个四坏球上垒、1打点、2分的成绩，带领球队以4比0取得了胜利。

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