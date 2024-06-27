韩国男子佩剑和女子重剑双双实现亚锦赛团体赛四连冠. June. 27, 2024 08:17. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国击剑男子佩剑代表队和女子重剑代表队在击剑亚锦赛上双双达成了四连冠。男子佩剑、女子重剑代表队将在下个月举行的巴黎奥运会上共同向金牌发起冲击。 世界排名第一的韩国男子佩剑代表队25日（当地时间）在科威特举行的今年大赛决赛中，以45比26轻松战胜伊朗（第8位）获得了金牌。韩国队在从8强开始进行的3场比赛中，平均以14分优势战胜对手，显示了世界最强的实力。 有着“Afengers”（击剑+复仇者联盟）昵称的男子佩剑代表队将在巴黎挑战奥运会团体赛三连冠。亚锦赛结束后，代表队“大哥”具本吉（35岁）在自己的照片墙上提到了王牌选手吴尚旭（28岁），并表示，“在巴黎奥运会前的最后一场大赛中获得了金牌。尚旭啊，作业做完了，现在去巴黎考试吧。”吴尚旭在本届亚锦赛上拿下个人、团体赛双冠王。2021年东京奥运会金牌得主中，金正焕（41岁）和金俊浩（30岁）缺席，都庆东（25岁）和朴相元（24岁）加入，男子佩剑代表队将以“New Afengers”的身份出征巴黎奥运会。 世界排名第2位的韩国女子重剑队也在当天的决赛中，经过加时赛以42比41战胜中国队（第7位），获得了冠军。韩国队的王牌选手宋世罗（31岁）在比赛结束前3秒面对中国队的余思涵（23岁）扳平比分，并在加时赛中成功一剑定音，捧起了冠军奖杯。宋世罗在22日的个人赛半决赛中负于余思涵，屈居铜牌，在团体赛中成功一雪前耻。宋世罗说：“在奥运会之前获得了金牌，可以以愉快的心情准备奥运会了。” 女子重剑代表队出于只获得金牌的意义而自称为“金dung-i”，2021年东京奥运会银牌成员宋世罗、姜英美（39岁）、崔仁贞（34岁）、李惠仁（29岁•以上人名均为音译）等选手将原封不动地出战巴黎奥运会。在巴黎，她们将目标瞄准了高一级别的金牌。

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