法国“30多岁现任总理”VS“20多岁极右政党党首”，在议会选举辩论中发生冲突. June. 27, 2024 08:17. by 巴黎=赵恩娥、金允珍记者 achim@donga.com、kyj@donga.com. 距离法国提前举行议会选举首轮投票还有5天，30多岁的“招牌青年政治家”和20多岁的极右政党领导人在电视辩论中发生了激烈冲突。双方就减税和移民政策等展开了激烈的舌战，但双方的弱点都暴露无遗。极右方面只是重复了缺乏实现性的大众迎合主义公约，总理也没能拿出有效的对策。 当地普遍认为，极右政党将在议会选举中取得压倒性胜利。因此，具有中立倾向的马克龙总统和新的极右总理组成“异质同居政府”的可能性正在增大。法国内外担心说：“议会选举后各种政策可能会出现分歧，经济混乱也会扩大。法国议会选举引发的欧元危机可能会到来。” ● “年轻招牌”阿塔尔对巴尔代拉的较量 在25日法国广播公司TF1主办的政党领导人三方讨论会上，出席者中没有40多岁的人，完全是“年轻血液”们的舞台。来自中立倾向执政的复兴党的总理阿塔尔（35岁）和极右国民联盟代表若尔当·巴尔代拉（29岁）、左派联合“不屈的法兰西（LFI）”议员马尼埃尔·邦帕尔（38岁）始终针锋相对，争论不休。 特别是阿塔尔和巴尔代拉的对决是此次电视讨论的亮点。巴尔代拉集中力量通过“老生常谈”的减税政策呼吁支持。他提出了降低全民增值税和减免39岁以下税金的公约，并表示：“如果国民相信，我将成为提高购买力的总理。”其核心是减轻税赋，安抚因高物价而疲惫不堪的民心。 对此，阿塔尔甚至不断插话说：“如何筹措资金？”有人指出，法国财政赤字严重，如果再削减税金，国家仓库将空空如也。信用评价公司标准普尔上个月表示，“预计法国财政赤字将超过2027年国内生产总值的3%”，并把法国的国家信用等级从“AA”下调至“AA-”。 阿塔尔反驳称：“作为总理，我不想说谎。巴尔代拉说要像魔法一样削减增值税，但又拿不出资金筹措方法来。”但他也没有提出解决财政赤字的对策，而是同样提出了对财政造成负担的公约：“从明年冬天起将电费下调15%”。 巴尔代拉还斥责道：“如果你值得信任，（我们）就不会在这里了。要谦虚。”这让人想起了马克龙总统在本月6日至9日举行的欧洲议会选举中因执政党惨败而解散议会的责任。 ● “异质同居政府，令人担心出现政治瘫痪” 在当地，很多人认为，因年轻明星政治家们的对决而备受期待的电视讨论比期待的要令人失望。法国《世界报》指出：“没有正确处理决定性的核心争论点。”也有人评价说，被认为是配角的邦帕尔反而冷静地陈述了意见。 法国议会选举如果在30日的第一轮投票中，各地区没有获得过半数选票的候选人，那么下月7日第二轮决选投票得票最多的人将成为胜者。根据最近的舆论调查，国民联盟将以35%的支持率位居第一，左派4个政党联合新民众阵线将以27%的支持率位居第二。执政党文艺党预计只有20%。获得最多议席的党的领导人被推荐为总理的情况非常普遍，因此很有可能诞生法国政治史上史无前例的“中立总统-极右总理”的同居政府。 有观察人士认为，如果难以融合的总统和总理体制在经济悬案等方面出现分歧，不仅是法国，整个欧洲也将陷入经济危机。英国《金融时报》24日担忧道：“如果极右政党支配议会，民粹主义政策将动摇经济，甚至引发欧洲单一货币欧元的危机。”

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