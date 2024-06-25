麦加朝觐路上的“50度致命酷暑”造成1300人死亡. June. 25, 2024 08:11. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 在沙特阿拉伯麦加举行的伊斯兰界最大的圣地巡礼活动“朝觐”中，因温热疾病等死亡的人数超过了1300人。在白天最高气温超过50度的“致命酷暑”持续的情况下，难以接近空调设施、休息场所的低收入层的未登记外国朝圣者集中出现死伤。非法中介和代理公司遍布的朝觐地下经济也受到了批评。 沙特卫生部长贾拉杰尔24日在国营电视台一档节目中表示，据统计，14日至19日举行的朝觐期间，温热病死亡人数共达1301人。公开朝觐死亡者的正式统计尚属首次。据沙特国立气象中心透露，此次朝觐期间，麦加大清真寺一度最高气温达到51.8度，加上自陈温热疾病的人仍然很多，死亡人数有可能进一步增加。 朝觐在每年伊斯兰历12月7日至12日举行，是穆斯林“五功”之一。一生中一定要去一次伊斯兰发祥地麦加和麦地那。因此，为了履行宗教义务而长途跋涉的海外入境无许可朝觐者也很多。沙特有关部门表示，死者中有83%是无许可朝觐者，多数是埃及国籍。 得到沙特政府正式许可的朝觐者可以乘坐具备空调设施的面包车、公交车等，休息时也可以停留在启动空调的帐篷里。但据悉，大多数死者在没有适当的休息场所或休息的情况下，在烈日下长途跋涉，进行了几个小时祈祷等活动。 选择未登记朝觐是因为经济原因。据美国《纽约时报》报道，朝觐官方旅游套餐根据朝圣者出身的国家不同，价格在5000至1万美元之间。对于经济状况恶化的埃及、约旦等朝觐者来说，这是非常吃力的水平。因此，以更低廉的费用，利用无需正式签证就可以偷渡的代理公司或中间人等。一名埃及朝觐者对《纽约时报》表示：“为了安排父母朝觐，向（未经许可）代理公司支付了2000美元。” 来自埃及的死亡者最为集中。埃及总理马德布利晚些时候表示：“将调查帮助未登记朝觐者旅行的代理公司、中间人等。”