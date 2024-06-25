统一部：“朝鲜的垃圾气球里有很多寄生虫……还有缝缝补补好几次的袜子”. June. 25, 2024 08:10. by 申圭镇记者、高道艺记者 newjin@donga.com、yea@donga.com. 统一部对朝鲜从上月底至本月初大量飘放的垃圾气球里装载的东西进行了分析，结果显示，从垃圾中所含的土壤中检测出了大量寄生虫。统一部表示，土壤中还发现了人类遗传基因，这表明这些寄生虫来自人粪。不过统一部还表示：“据判断，垃圾气球里的土壤只有少量，而且由韩国军队进行回收和管理，因此不存在污染土地或传播疾病等令人担心的危害因素。” 统一部24日公布了收集朝鲜放飞的70多个垃圾气球的分析结果，并做出了上述表示。据统一部介绍，此次检测出的寄生虫是蛔虫、鞭虫、粉线虫等土壤媒介性寄生虫。统一部解释说，这种寄生虫通常是在使用人粪肥代替化肥的环境或生活环境不卫生时发生的，在保健环境落后国家经常可以找到。 垃圾气球里还发现了很多体现朝鲜严重经济困难的垃圾。朝鲜为了掩盖暴露其生活状况，紧急制造了将废纸、塑料、布头等剪成一定大小的所谓“用于撒布的垃圾”，从中发现了多次缝补破洞的袜子的痕迹、有着破洞的婴儿裤、用布料制作的手套和口罩等展现恶劣经济状况的物品。 在垃圾中还发现了金正日、金正恩等金家偶像化的文件。垃圾中出现了写有“伟大领袖金日成大元帅的教诲”“作为朝鲜劳动党总书记的高度”的纸片。根据朝鲜的刑法，毁损包含领袖指示的文件的行为是最高可处以死刑的重罪。统一部高级官员表示：“据了解，一般居民也被动员起来散发垃圾。朝鲜紧急动员了行政力量，结果垃圾里反映了朝鲜居民的反感和不满。” 在垃圾中还发现了过去韩国企业支援朝鲜的领带、牛仔夹克等服装的剪裁布片。另外，“紧身裤”之类被朝鲜当局规定为反社会主义禁品的物品，也在破坏后装在垃圾里。 据悉，韩国政府捕捉到了朝鲜准备再次实施“垃圾气球”恐怖袭击的动向，对朝鲜领导层可能觉得敏感的垃圾气球内容进行分析，当天作了全面公开。