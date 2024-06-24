面对朝鲜和俄罗斯的威胁，韩国国策研究院表示：“应研究自行核武装”. June. 24, 2024 07:23. by 申晋镇宇记者、洪政洙记者、孙孝周记者 niceshin@donga.com、hong@donga.com、hjson@donga.com. 韩国国家情报院下属的国家安保战略研究院表示：“政府应该推进（韩国）自行核武装或具备潜在核能力等多种对策的讨论和战略公论化。”在特朗普政府中多次参与朝鲜-美国工作磋商的前白宫国家安全委员会负责亚洲事务的首席助理艾莉森·胡克（音）当地时间21日表示：“不能排除韩国正在继续、或许正在逐渐走向自行核武装的事实。朝鲜-俄罗斯关系的深化确实正在把韩国推向这个方向。” 最近，朝鲜和俄罗斯新签署了包含被解读为“有事时自动军事介入条款”的条约，作为应对这一条约的方法之一，“韩国核武装论”再次被点燃。特别是，在韩国的国策研究机构、在美国作为核心实务者直到最近为止一直深入参与朝核问题的前政府官员同时提及了自身核武装问题，因此备受关注。有分析认为，随着朝俄军事同盟成为超越韩半岛、直接威胁全球安全的变数，超越美国延伸威慑（核保护伞）的韩国核武装磋商将全面展开。 国安战略研究院21日发布题为《俄朝首脑会谈结果评价及对韩半岛的波及影响》的报告，并预测称：“（普京总统在此次访朝中）事实上表现出了承认朝鲜为有核国家的行为。今后朝鲜将继俄罗斯之后，加强确保中国等其他主要国家承认其有核国家地位的步伐。”报告认为，为了应对朝核问题，韩国政府应该从“重新部署战术核武器”“北约式核共享”以及“自行核武装”等层面进行讨论。北约式核共享是美国在北约盟国部署战术核武器后，发生紧急情况时动用轰炸机等共同进行核攻击的概念。 在这种情况下，韩国军方认为朝鲜迟早会重启“垃圾气球”袭击，正在密切关注动向。特别是，韩美日军事演习“自由刀刃”以22日美国“西奥多·罗斯福”号核航空母舰进入釜山港为契机，将从本周开始正式举行，因此，朝鲜有可能以此为名在陆海空、网络等地进行复合挑衅。

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