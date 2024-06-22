首尔大学医院停诊中断，74%的教授表示赞成. June. 22, 2024 08:16. by 赵维拉记者、朴成敏记者 jyr0101@donga.com. 首尔大学医学院下属的首尔大学医院、盆唐首尔大学医院、波拉美医院、首尔大学医院江南中心等4家医院的教授们决定，从17日开始的无限期停诊在5天后中断。由于无限期停诊，患者损失加重，而且向政府要求的取消对见习医生（实习医生、住院医师）的诊疗维持命令和业务开始命令不被接受等现实性的局限，似乎对此次决定产生了影响。首尔大学医院等4家医院将从24日开始恢复正常诊疗。 首尔大学医学院•医院教授协议会非常对策委员会21日表示：“以教授为对象进行调查的结果显示，回答问卷调查的948人中有698人（73.6%）认为应该中断停诊，转换为‘可持续方式的抵抗’。” 紧急对策委员会解释说：“中断全面停诊的理由是不能放任现在可能发生的患者的损失”，“虽然全面停诊期间也维持了对无法推迟的重症、疑难杂症、急诊患者的诊疗，但是从首尔大学医院的特性来看，如果现状长期持续下去，对维持诊疗的重症患者也会造成实际损失。”但委员会也表示，将继续进行监视和批评政策制定过程、提出对策等“可持续方式的抵抗”。 Severance医院和首尔峨山医院等此前预告无限期停诊的其他大型医院也将受到影响。Severance医院、江南Severance医院、龙仁Severance医院所属的延世大学医学院教授紧急对策委员会相关人士表示：“在掌握首尔大学医学院、医院紧急对策委员会的（停诊中断）脉络和内容后，将召开内部会议，必要时以全体教授为对象重新讨论（停诊与否等）。” 另外，患者团体敦促解决已持续4个月的医疗空白事态，并表示将于下月4日举行历届最大规模的总动员大会。全国保健医疗产业工会表示：“如果6月内诊疗不能恢复正常，将向政府和医生团体进行全面斗争”，敦促消除医政矛盾。

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