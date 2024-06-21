柳仁村部长表示，“以大韩体育会为中心的体育体系已接近极限”. June. 21, 2024 07:46. by 姜泓求 windup@donga.com. “现在以大韩体育会为中心的体育体系已经达到了极限。”文化体育观光部长官柳仁村提及体育改革的必要性时，指出了以大韩体育会为中心的体系的局限性。柳部长20日在首尔国立现代美术馆举行的女排国家代表退役选手座谈会上强调表示：“需要对体育的政策支援和对精英体育、学校体育的全面改革。我想在巴黎奥运会结束后进行彻底的改革。” 这是在强调体育改革必要性的同时，直接打击了总管国内业余体育的大韩体育会。大韩体育会是文体部下属的其他公共机关。大韩体育会对于项目团体的预算执行权限也被提了出来。柳部长强调表示：“我们正在研究今后可以直接向（项目团体）发放预算的方法，以便项目团体能够更加自主地进行活动。项目团体拥有中长期目标，构建健康的生态界，将保障自律性。”具体构想将于下月2日通过新闻发布会公开。 文体部和大韩体育会最近形成了对立局面。去年大韩体育会在瑞士洛桑设立国际体育合作事务所时，文体部拒绝执行预算，双方展开了拉锯战。此后，随着文体部批准预算，矛盾似乎得到了弥合，但随着国务总理所属的民官联合机构国家体育政策委员会的成立，民间委员中没有包括体育会推荐的人士，双方再次发生冲突。 有评价称，精英体育的衰退助长了体育革新的必要性。预计参加下月26日（当地时间）开幕的巴黎奥运会的韩国选手仅为140多名。这是继1976年蒙特利尔奥运会的50人之后，人数最少的一次。预计金牌数也只有5、6枚。柳部长表示：“精英体育在这段时间里一直处于停滞状态。如果现在不重新开始，任由其跌到谷底的话，很难再救活。我会以重新开始的心情，有条不紊地准备大转变。” 参加当天座谈会的有，过去曾作为女排国家队选手活跃在球场上的金软景（兴国生命）、李淑子、韩由美、韩松伊（以上退役）等。她们就加强青少年支援、培养教练、激活职业排球V联赛等方案传达了意见。

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