朝鲜和俄罗斯“战争时立即提供军事援助”……危险的新冷战勾结. June. 21, 2024 07:44. . 朝鲜和俄罗斯就“如果一方受到武力侵略而处于战争状态，另一方将毫不迟疑地用一切手段提供军事援助”达成了协议。这是朝鲜昨天公布的朝俄间《全面战略伙伴关系条约》第4条的内容。新条约还承诺，一旦一方面临直接威胁，也会立即启动协商渠道，将加强防卫力的共同措施制度化，并鼓励宇宙、生物、原子能等科学技术合作和共同研究。 朝鲜国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京前天签署的新条约，含有可以解释为过去冷战时期朝鲜和前苏联同盟条约的“自动军事介入”条款，因此有评价认为，1996年被废弃的两国同盟时隔28年得以恢复。新条约第4条只是在1961年签署的《朝苏条约》第1条上加入了“根据《联合国宪章》第51条、朝鲜和俄罗斯法律”的内容，几乎一模一样。条约还追加了“形成威胁时立即协商”等条款。从内容上看，这无异于承诺了超越韩美同盟《相互防卫条约》水平的同盟关系。 当然，仅凭条约内容评价这是恢复同盟关系还为时尚早。金正恩强调“同盟关系”，而普京只强调“质的提升”。不过可以肯定的是，这是被国际社会孤立无援的孤立国家之间因利害相合而趁便志同道合的结果。因为，眼下俄罗斯为了采购用于乌克兰战争的武器，需要朝鲜的弹药和导弹，而朝鲜迫切需要俄罗斯助力提升核、导的尖端军事技术支援。 尽管如此，如果朝俄乘着新冷战的氛围，把相互合作具体化，将不可避免地产生超越韩半岛、动摇全世界安保格局的负面影响。两国今后有可能采取反美、反西方同盟的联合军事演习等挑衅行为。不仅如此，也不能排除朝鲜超出向俄罗斯侵略战争提供武器支援投入兵力，或者在韩半岛发生危机时俄罗斯介入的可能性。 朝俄的危险勾结对包括韩国在内的国际社会来说，不能不说是一个巨大的挑战。韩国政府昨天强调“严肃、坚决地应对”，但仅靠加强韩美同盟和国际共同应对等显而易见的应对是不够的。此前韩国政府还一直自信能通过遵守韩俄间的相互红线来管理稳定的关系。应该积极利用我们对俄罗斯的杠杆施压，在韩中关系中寻找阵营对决的缝隙等，展开中层外交，防止朝俄越过危险线。

한국어